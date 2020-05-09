Умер заразившийся коронавирусом дрессировщик Рой Хорн

ТАСС, 9 мая. Дрессировщик Рой Хорн, участник американского дуэта "Зигфрид и Рой", умер в возрасте 75 лет из-за осложнений, вызванных коронавирусом нового типа. Об этом в пятницу со ссылкой на второго участника дуэта Зигфрида Фишбахера сообщил портал TMZ.

"Сегодня мир потерял одного из великих волшебников, но я потерял своего лучшего друга", - сообщил Зигфрид порталу. По его данным, Хорн умер спустя неделю, после того как его тест на коронавирус показал положительный результат.

Дуэт "Зигфрид и Рой" прославился благодаря представлениям с белыми львами и белыми тиграми. Их шоу были особенно популярны в США в 1990-х и начале 2000-х годов.