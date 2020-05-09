{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Умер заразившийся коронавирусом дрессировщик Рой Хорн

Ему было 75 лет

ТАСС, 9 мая. Дрессировщик Рой Хорн, участник американского дуэта "Зигфрид и Рой", умер в возрасте 75 лет из-за осложнений, вызванных коронавирусом нового типа. Об этом в пятницу со ссылкой на второго участника дуэта Зигфрида Фишбахера сообщил портал TMZ.

"Сегодня мир потерял одного из великих волшебников, но я потерял своего лучшего друга", - сообщил Зигфрид порталу. По его данным, Хорн умер спустя неделю, после того как его тест на коронавирус показал положительный результат.

Дуэт "Зигфрид и Рой" прославился благодаря представлениям с белыми львами и белыми тиграми. Их шоу были особенно популярны в США в 1990-х и начале 2000-х годов.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
75-летие Победы
Ветераны в десяти регионах страны примут личные парады Победы у своих домов
В них примут участие военнослужащие, росгвардейцы, курсанты и активисты
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС