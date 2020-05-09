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75-летие Победы

Жители Чукотки и Аляски провели видеомост в память о летчиках трассы "Аляска - Сибирь"

Они возложили цветы к мемориалам, сооруженным в память о подвиге авиаторов

АНАДЫРЬ, 9 мая. /ТАСС/. Жители Чукотки и Аляски почтили память российских и американских летчиков, участвовавших в перегоне самолетов по легендарной воздушной трассе "Аляска - Сибирь" (АлСиб), во время видеомоста, проведенного в День Победы. Об этом ТАСС сообщили в правительстве региона.

Трасса Фербенкс (Аляска, США) - Красноярск, которая работала с 1942 по 1945 годы, была построена для перегона самолетов, которые США поставляли в СССР по договору ленд-лиза.

"В 10:00 жители Анадыря, Эгвекинота и американского Фербенкса возложили цветы к мемориалам, сооруженным в память о героическом подвиге авиаторов в период Великой Отечественной войны. Инициаторами видеомоста стали жители Чукотки, которые передали на Аляску венки, возложенные сегодня к подножию мемориала летчикам трассы "АлСиб" в Фербенксе. В памятной церемонии участвовали мэр Фербенкса Джим Мэверли и сын экс-сенатора от штата Аляска Джеймс Бингли с семьей", - рассказали ТАСС в правительстве округа.

Больше двух тысяч жителей Чукотки были призваны на фронт в 1941 году. За годы войны труженики округа внесли в фонд обороны более 15 млн рублей. Колхозники сдали более 12 тыс. оленей. В авиакатастрофах во время перегонов самолетов по трассе "Аляска - Сибирь" погибли 115 человек, была потеряна 81 машина.

Теги
СШАРоссияЧукотский автономный округДальний Восток75-летие Победы
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