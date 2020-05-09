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75-летие Победы

Посол РФ в Узбекистане возложил цветы к вечному огню на "Братских могилах" в Ташкенте

В российском посольстве отметили, что церемония прошла в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами

ТАШКЕНТ, 9 мая. /ТАСС/. Чрезвычайный и полномочный посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев и атташе по вопросам обороны при диппредставительстве РФ Александр Земзеров 9 мая в рамках празднования 75-летия Великой Победы возложили цветы к вечному огню на мемориальном комплексе "Братские могилы" в Ташкенте. Об этом в субботу сообщил ТАСС представитель посольства Дмитрий Данилов.

"Учитывая карантинные ограничения, в возложении цветов к вечному огню на главном воинском мемориале Узбекистана приняли участие лишь посол и атташе по вопросам обороны, вся церемония прошла в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами", - сказал Данилов.

Комплекс "Братские могилы" - один из наиболее почитаемых в Узбекистане военных мемориалов. На его месте в годы Великой Отечественной войны находился большой военный госпиталь, в который привозили раненных на фронтах солдат и офицеров. Тех из них, кого не удалось выходить, похоронили на устроенном рядом с госпиталем кладбище. С 1975 года оно стало составной частью воздвигнутого здесь мемориального комплекса "Братские могилы".

Теги
УзбекистанРоссия75-летие Победы
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В России отмечают 75-летие Победы. Онлайн
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