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75-летие Победы

Российские дипломаты в КНДР почтили память советских воинов

Они возложили цветы к монументу Освобождения в центре Пхеньяна

ПХЕНЬЯН, 9 мая. /ТАСС/. Дипломаты российского посольства в КНДР в 75-ю годовщину Победы почтили память советских воинов, возложив цветы к монументу Освобождения в центре Пхеньяна. Об этом сообщило в субботу посольство РФ в Пхеньяне на своей странице в Facebook.

Отмечается, что в связи с введенными в КНДР карантинными мерами из-за пандемии коронавируса в памятной церемонии смогли принять участие только посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора и военный атташе посольства Валерий Исаенко с супругами. От имени коллективов российских загранучреждений они возложили букеты цветов к монументу Освобождения на горе Моранбон, к братским могилам советских воинов на кладбище в районе Садон и к памятнику советским летчикам, защищавшим небо Кореи в 1950-1953 годах, подчеркивается в сообщении посольства.

В День Победы в Пхеньяне также состоялась акция "Бессмертный полк", в которой приняли участие более 100 человек. Сотрудники российского диппредставительства и ряда российских организаций, работающих в КНДР, прошли шествием по территории посольства с фотографиями родственников, воевавших в Великой Отечественной войне.

"Под звуки песен военных лет в едином строю прошли взрослые и дети с портретами своих родных и близких, внесших вклад в победу над фашизмом, - отмечается в сообщении. - Потом, когда с коронавирусом будет покончено и состоится общероссийское шествие "Бессмертного полка", мы обязательно к нему присоединимся".

По информации посольства РФ, 9 мая "церемонии возложения цветов к мемориалам солдат и офицеров Советской Армии, погибших в августе 1945 года в боях с японскими захватчиками, провели также сотрудники генерального консульства России в Чондине и СП "Расонконтранс" в Расоне".

Монументы советским воинам в КНДР

Монумент Освобождения был воздвигнут в столице КНДР 15 августа 1946 году в знак благодарности корейского народа советским воинам, павшим при освобождении Кореи в 1945 году. Обелиск расположен на одной из самых высоких сопок в центре Пхеньяна - горе Моранбон, с которой открывается панорамный вид на весь город. Монумент представляет собой тридцатиметровую гранитную стелу, увенчанную красной звездой.

У подножия стелы в граните высечена надпись на русском и корейском языках: "Великий советский народ разгромил японских империалистов и освободил корейский народ. Кровью, пролитой советскими воинами при освобождении Кореи, еще больше укрепились узы дружбы между корейским и советским народами. В знак всенародной благодарности воздвигнут этот памятник. 15 августа 1945 года".

Памятники советским воинам в КНДР установлены также в городах Чондин, Хэджу, Нампхо, Тонним, Синыйджу, Вонсан, Хамхын и Расон. В боях за освобождение Кореи в 1945 году погибли и умерли от ран более 4,7 тыс. советских военнослужащих.

Теги
КНДРРоссия75-летие Победы
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