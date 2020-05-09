Число заразившихся коронавирусом на Ставрополье превысило тысячу

СТАВРОПОЛЬ, 9 мая. /ТАСС/. Число пациентов с подтвержденным заражением коронавирусной инфекцией в Ставропольском крае превысило 1 тыс. человек, за сутки диагноз подтвердился еще у 69 жителей. Об этом сообщил в субботу губернатор региона Владимир Владимиров.

"За минувшие сутки прибавилось 69 подтвержденных диагнозов. Всего за все время на Ставрополье зафиксировано 1012 случаев заболевания, в числе зараженных 80 детей", - написал он на своей странице в Instagram.

Владимиров уточнил, что 18 пациентов находятся в тяжелом состоянии, умерли 20 человек. Всего выздоровели 279 пациентов с коронавирусом.

По словам губернатора, ситуация в регионе остается непростой. "Чтобы уберечь от болезни себя и своих близких, необходимо соблюдать правила противоэпидемической профилактики, социального дистанцирования", - отметил Владимиров.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,9 млн человек, почти 275 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 187 859 случаев заражения, выздоровели 26 608 человек, умерли 1 723. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.