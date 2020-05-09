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75-летие Победы

Спасатели Камчатки развернули знамя Победы на вершине вулкана Корякская сопка

Накануне праздника спасатели также поднялись на вулкан Авача и установили там флаги России, МЧС и Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда

ТАСС, 9 мая. Спасатели Камчатского края развернули знамя Победы и флаг России на вершинах вулканов в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается в субботу на сайте регионального ГУ МЧС.

"Сотрудники поисково-спасательного отряда Центра обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае покорили один из самых больших и опасных вулканов мира - Корякскую сопку. Преодолев сложный маршрут, требующий альпинистских навыков, 9 мая они развернули на вершине вулкана знамя Победы и 30-метровую георгиевскую ленту", - говорится в сообщении.

8 мая спасатели поднялись на один из наиболее активных "домашних" вулканов - Авачу. "Отметка 2 741 метр была покорена менее чем за шесть часов. Поднявшись на самую вершину исполина, спасатели установили там три флага - России, МЧС и Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона. - А для того, чтобы почтить память предков, сотрудники МЧС взяли на вулкан свой "Бессмертный полк" - фотографии родственников, участвовавших в самой страшной и кровопролитной войне минувшего столетия".

Подобную патриотическую акцию камчатские спасатели проводят не в первый раз. Так, в честь 70-летней годовщины Великой Победы представители трех подразделений - камчатского поисково-спасательного отряда, специализированной пожарно-спасательной части и филиала Дальневосточного поисково-спасательного отряда - также развернули на вершине Авачинского вулкана Знамя Победы и ленту, символизирующую вечную память и героизм советского народа.

Теги
РоссияКамчатский крайДальний Восток75-летие Победы
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