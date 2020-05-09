Путин отметил бесценность собрания музея Великой Отечественной войны

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 годов с 25-летним юбилеем со дня основания. Соответствующая телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

"Отрадно, что нынешний юбилей музей встречает как крупный культурный, просветительский, научный центр. Его собрание поистине бесценно, оно включает редкие архивные, кино- и фотоматериалы, образцы вооружения и военной техники, произведения искусства, личные вещи и документы, свидетельствующие о беспримерном мужестве солдат и офицеров Красной армии, партизан, подпольщиков, тружеников тыла", - подчеркнул Путин.

Президент отметил важность проектов, над реализацией которых трудится коллектив, добавив, что в их числе совместно с Российским военно-историческим обществом к 75-летнему юбилею Победы была организована экспозиция "Подвиг Народа", которая не имеет аналогов в России.

"Уникальные технологии и воссозданные с потрясающей достоверностью декорации позволяют посетителям познакомиться с новыми, доселе неизвестными страницами ратной истории нашей страны, в полной мере прочувствовать суровую атмосферу военного времени", - подчеркнул он.

Путин пожелал успехов коллективу и поздравил с юбилеем Победы в Великой Отечественной войне.