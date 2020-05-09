{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

Российские военные в Сирии исполнили песню "День Победы" на русском и арабском

Композиция также прозвучала на фарси

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Российские военнослужащие в Сирии присоединились к акции партии "Единая Россия" "День победы" на разных языках". Об этом сообщил в субботу журналистам замсекретаря генсовета единороссов, координатор партийного проекта "Историческая память" Александр Хинштейн.

"Партийную акцию "День Победы" на разных языках" поддержали в Министерстве обороны - специально для нее оркестр российской группировки войск в Сирии записал песню "День Победы" на русском и арабском языках, а также на фарси", - проинформировал Хинштейн.

"Единая Россия" в преддверии праздника запустила масштабный проект "День Победы" на разных языках, благодаря которому любой желающий может исполнить легендарную песню на своем родном языке. Чтобы принять участие в проекте, нужно на сайтах pobeda-2020.ru или диктантпобеды.рф включить караоке-плеер, выбрать свой родной язык (их здесь около 100) и спеть "День Победы". Кроме того, можно снять видео на телефон или с помощью сервиса на сайте, а после поделиться им в социальных сетях. Лучшие видео будут опубликованы на сайте диктантпобеды.рф.

Теги
СирияРоссия75-летие Победы
Реклама на ТАСС
75-летие Победы
В Якутске открыли стелу в честь ветеранов Великой Отечественной войны
Она представляет собой золотую звезду, перед которой установлены 3-линейная винтовка Мосина, пистолет-пулемет Шпагина и автомат Калашникова
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС