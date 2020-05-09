Российские военные в Сирии исполнили песню "День Победы" на русском и арабском

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Российские военнослужащие в Сирии присоединились к акции партии "Единая Россия" "День победы" на разных языках". Об этом сообщил в субботу журналистам замсекретаря генсовета единороссов, координатор партийного проекта "Историческая память" Александр Хинштейн.

"Партийную акцию "День Победы" на разных языках" поддержали в Министерстве обороны - специально для нее оркестр российской группировки войск в Сирии записал песню "День Победы" на русском и арабском языках, а также на фарси", - проинформировал Хинштейн.

"Единая Россия" в преддверии праздника запустила масштабный проект "День Победы" на разных языках, благодаря которому любой желающий может исполнить легендарную песню на своем родном языке. Чтобы принять участие в проекте, нужно на сайтах pobeda-2020.ru или диктантпобеды.рф включить караоке-плеер, выбрать свой родной язык (их здесь около 100) и спеть "День Победы". Кроме того, можно снять видео на телефон или с помощью сервиса на сайте, а после поделиться им в социальных сетях. Лучшие видео будут опубликованы на сайте диктантпобеды.рф.