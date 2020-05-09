В китайском посольстве поздравили Россию с Днем Победы

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй и сотрудники диппредставительства поздравили Россию с Днем Великой Победы и выразили поддержку в борьбе с новым "невидимым врагом" - коронавирусной инфекцией.

"Дорогие российские друзья, поздравляем вас с 75-летием победы над фашизмом. В этот тяжелый момент выражаю поддержку и солидарность вам всем в связи с коронавирусной пандемией", - сказал дипломат в видеообращении, которое размещено на страницах посольства в социальных сетях.

"Будучи стратегическим партнером и верным другом России, Китай всегда рядом с вами. Китай готов оказывать всю возможную помощь и поддержку России в борьбе с коронавирусом, - заверил он. - Мы будем вместе одерживать победу над коронавирусом. Мы победим!"

"Победа в Великой Отечественной войне - героический подвиг русского народа. Китайский народ смотрит на Россию как на великое государство, а на Москву как на город-герой", - подчеркнуто в обращении.

Слова поздравлений с Великой Победой и поддержки в новой борьбе по отдельности произнесли в видеооролике и девять китайских молодых дипломатов. "С Днем Победы! И скоро наступит день победы над коронавирусом. Вирус будет разбит, а победа будет за нами. Российский народ всегда выходил победителем из всех трудностей, борьба с коронавирусом не станет исключением. Мы едины, мы непобедимы. Вперед, Россия!" - сказали они.

Наперегонки со временем

Особо отметили в диппредставительстве усилия большого числа медицинских работников и волонтеров в России, которые "под четким руководством президента РФ Владимира Путина и российского правительства денно и нощно ведут ожесточенный бой, единым фронтом выступают против общего врага". "Наперегонки со временем они борются со злостным вирусом, спасая тысячи жизней, являя этим настоящее чудо. Их подвиги равноценны героическим подвигам во время [Великой] Отечественной войны, а сейчас они принимают участие в новой войне, проявляя отвагу и смелость", - отметили в посольстве.

Подчеркнуто также значение взаимодействия двух стран. "Под стратегическим руководством глав двух государств китайско-российские отношения вступают в новую эпоху. Взаимопомощь обеих сторон во время эпидемии является лейтмотивом новой эпохи", - добавили в диппредставительстве.

В ролике продолжительностью почти четыре минуты звучит народная музыка Китая и песня из известного советского фильма "Москва слезам не верит".