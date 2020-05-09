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75-летие Победы

Летчики ЮВО провели авиапарады в честь Дня Победы в 10 городах юга России и Ереване

В параде было задействовано более 200 воздушных судов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 мая. /ТАСС/. Летчики штурмовой и армейской авиации Южного военного округа провели авиапарады над 10 городами России и Ереваном в день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе округа.

"Всего задействовано более 200 воздушных судов", - говорится в сообщении.

Над Волгоградом, Новороссийском, Краснодаром, Ростовом-на-Дону, Ставрополем и Каспийском летчики пролетели на штурмовиках Су-25СМ3, вертолетах Ми-8АМТШ, Ми-28Н, Ми-35М и Ка-52.

Всего экипажи боевой авиации 4-й Армии ВВС и ПВО ЮВО пролетели над 10 городами юга России, а также в небе над столицей Армении Ереваном. Также были задействованы вертолеты Ка-27 и Ми-26, самолеты Ан-26, Ан-12, Бе-12, Ту-134, Су-30СМ, Л-410 и МиГ-29.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, пролет авиации планировался так же над Владикавказом и Грозным, но был отменен из-за дождя.

Все мероприятия проводились при строгом соблюдении санитарно-эпидемических мер в условиях пандемии коронавируса.

Теги
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