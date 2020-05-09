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75-летие Победы

Сотрудники посольства России в Венесуэле услышат концерт в честь Дня Победы

Он начнется с боя курантов и песни "Священная война"

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Сотрудники российского посольства в Каракасе услышат из репродуктора на территории дипмиссии концерт-сюрприз в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом рассказал в субботу ТАСС посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.

Как отметил дипломат, из-за ограничений, связанных с пандемией, посольство перенесло основные мероприятия ко Дню Победы в медийное пространство. "Мы запустили на нашем сайте подготовленную совместно с посольствами Абхазии и Белоруссии в Венесуэле виртуальную выставку архивных документов, фото и видео о Великой Отечественной войне", - рассказал он.

"А еще (это наш сюрприз сотрудникам и членам их семей, проживающим на территории посольства) ровно в 10:00 по местному времени (19:00 мск) из репродуктора, установленного на крыше посольства, прозвучит 75-минутный концерт песен о войне. Начнется он с боя курантов и, конечно же, традиционно открывающей парад Победы песни "Священная война", - добавил посол.

По информации посольства, на YouTube-канале посольства в мае и июне будут демонстрироваться семь классических советских и российских картин о войне с субтитрами на испанском языке.

Кроме того, Мелик-Багдасаров сообщил о своих планах принять участие в видеоконференции, организованной венесуэльским Комитетом по международной солидарности и борьбе за мир, который имеет статус консультативной организации при ООН. Также в формате видеоконференции посол поздравит сотрудников дипмиссии с Днем Победы.

"Надо отдать должное и нашим венесуэльским друзьям, которые ко Дню Победы приурочили возложение венка с георгиевской ленточкой к могиле освободителя Симона Боливара, подчеркивая таким образом связь времен и прочность российско-венесуэльского стратегического партнерства!" - обратил внимание посол.

Теги
ВенесуэлаРоссия75-летие Победы
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