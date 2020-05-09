"Золотую Звезду" генерал-майора Шаймуратова передали в Национальный музей Башкирии

УФА, 9 мая. /ТАСС/. Медаль "Золотая Звезда" генерал-майора Минигали Шаймуратова доставили в субботу из Москвы в Уфу и передали на вечное хранение в Национальный музей Башкирии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства республики.

Указом президента России Владимира Путина генерал-майор Минигали Шаймуратов, командир легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии 30 марта 2020 года посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

"Из Москвы в Уфу на вечное хранение в Национальный музей Республики Башкортостан доставили медаль "Золотая Звезда" Героя Российской Федерации генерал-майора Минигали Шаймуратова. По словам главы республики Радия Хабирова, это долгожданное историческое событие для республики", - сказала собеседница агентства.

Церемония встречи "Золотой Звезды" Героя Российской Федерации, генерал-майора Минигали Шаймуратова прошла в международном аэропорту Уфа, награду доставили на вертолете. Медаль доставил военный комиссар республики Игорь Харченко. На красной дорожке он торжественно передал награду Герою Российской Федерации Николаю Злобину. В аэропорту были выделены специальные площадки для расположения колонны военной техники, которая в дальнейшем сопровождала награду. "Так как мероприятие проводилось в условиях действующего аэродрома, были выполнены все требования по обеспечению безопасности полетов", - привели слова генерального директора аэропорта Уфа Александра Андреева в пресс-службе аэропорта.

Из аэропорта награду в сопровождении военизированной колонны провезли по улицам Уфы. Жители домов наблюдали за колонной со своих балконов. Медаль доставили на Советскую площадь, где Герой Российской Федерации Николай Злобин в присутствии родственников Минигали Шаймуратова торжественно передал награду главе Республики Башкортостан Радию Хабирову. Затем он передал "Золотую звезду" героя Национальному музею Башкортостана на вечное хранение.

Генерал-майор Минигали Мингазович Шаймуратов (1899-1943) в годы Великой Отечественной войны командовал 1-м Особым кавалерийским полком, а с декабря 1941 года - 112-й Башкирской кавалерийской дивизией, которая прошла с боями от Дона до Эльбы свыше 4 тысяч км. Комдив удостоен двух орденов Красного Знамени, ордена Красной Звезды и медалей. Генерал Шаймуратов героически погиб во время боев за Донбасс 23 февраля 1943 года между населенными пунктами Петровское и Штеровка при выходе полка из рейда по тылам противника.