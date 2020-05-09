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Пандемия коронавируса нового типа

В Москве за сутки выписали рекордное число пациентов с коронавирусом - 2 520

Общее число выздоровевших в столице достигло 12 799
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© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Число выздоровевших пациентов с коронавирусом в Москве возросло до 12 779. За последние сутки выписали 2 520 человек, сообщила в субботу заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в последние дни быстро увеличивается. За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело в два раза больше людей, чем днем ранее - это рекордное количество, 2 520 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось уже до 12 779", - сказала заммэра.

 

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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