В Москве за сутки выписали рекордное число пациентов с коронавирусом - 2 520

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Число выздоровевших пациентов с коронавирусом в Москве возросло до 12 779. За последние сутки выписали 2 520 человек, сообщила в субботу заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в последние дни быстро увеличивается. За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело в два раза больше людей, чем днем ранее - это рекордное количество, 2 520 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось уже до 12 779", - сказала заммэра.