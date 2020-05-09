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75-летие Победы

В Якутске открыли стелу в честь ветеранов Великой Отечественной войны

Она представляет собой золотую звезду, перед которой установлены 3-линейная винтовка Мосина, пистолет-пулемет Шпагина и автомат Калашникова

ЯКУТСК, 9 мая. /ТАСС/. Стела, посвященная ветеранам Великой Отечественной войны - защитникам Отечества, открыта в субботу в Якутске, сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС России по Якутии.

"Стела представляет собой золотую звезду, перед которой установлено оружие, а именно 3-линейная винтовка Мосина, символизирующая Первую мировую войну, пистолет-пулемет Шпагина, символизирующий Вторую мировую войну, и автомат Калашникова, символизирующий современные войны", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что стела открыта в Якутске на территории военного комиссариата Якутии и Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по республике.

За годы войны на фронт были призваны около 62 тыс. жителей Якутии. Они принимали участие в обороне Москвы и Ленинграда, в битвах за Сталинград, на Курской дуге, в освобождении оккупированных немецкими войсками стран Европы, окончательном разгроме фашистской Германии.

Теги
РоссияЯкутияДальний Восток75-летие Победы
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