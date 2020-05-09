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75-летие Победы

Патриарх Кирилл заявил, что церковь разделила вместе с народом испытания военных лет

Предстоятель РПЦ отметил, что сейчас церковь в сотрудничестве с государственными институтами "имеет возможность вносить свой вклад в сохранение исторической памяти народа и патриотическое воспитание молодежи"

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Русская православная церковь в годы Великой Отечественной войны вместе с народом делила все испытания и хранит память о защитниках Отечества, говорится в поздравлении Патриарха Московского и всея Руси Кирилла президенту России Владимиру Путину, опубликованном в субботу на сайте Московского патриархата.

"Беспримерный подвиг наших отцов и дедов, отстоявших свободу и независимость Родины и спасших мир от нацизма, навеки запечатлен в истории России. Русская православная церковь, разделявшая вместе со своим народом тяжелейшие испытания военных лет, неизменно хранит молитвенную память о защитниках Отечества, которые, не щадя жизни и сил, ковали победу в тылу и на фронте", - говорится в поздравлении.

Предстоятель Русской православной церкви отметил, что церковь в сотрудничестве с государственными институтами и общественными объединениями "имеет возможность вносить свой вклад в сохранение исторической памяти народа, духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи, утверждение в жизни современников непреходящих идеалов милосердия, добра, справедливости, мира и гражданского согласия".

Патриарх Московский и всея Руси добавил, что праздник Победы, "исполненный и радости, и скорби, поистине является всенародным торжеством - торжеством духа, стойкости и мужества наших славных предшественников, которые вне зависимости от национальности, вероисповедания и иных различий вместе боролись с врагом и одержали победу".

Теги
РоссияКирилл (патриарх)75-летие Победы
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В России отмечают 75-летие Победы. Онлайн
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