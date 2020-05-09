Военная авиация пролетела над городами Поволжья в честь 75-летия Победы

ТАСС, 9 мая. Жители нескольких городов Приволжского федерального округа в День Победы смогли увидеть в небе военную авиацию. Вертолеты Ми-8 пролетели над Казанью, над Оренбургом - транспортные самолеты Ил-76, в Самаре в небо поднялись вертолеты Ми-2 и самолеты-разведчики Су-24МР, а над Саратовом и Энгельсом имитацию дозаправки провели Ту-160 и Ил-78, которые следовали на авиапарад в Москву, передают корреспонденты ТАСС.

Над Казанью в честь Дня Победы пролетело звено из трех вертолетов Ми-8, которые производятся на Казанском вертолетном заводе, с флагами России, Республики Татарстан и копией Знамени Победы. Позднее над акваторией реки Казанки ожидается пролет стратегического ракетоносца Ту-160 "Белый лебедь", прошедшего глубокую модернизацию на Казанском авиационном заводе. Воздушное судно носит имя легендарного военачальника маршала авиации, Героя Советского Союза Владимира Судеца.

Празднование Дня Победы в Оренбурге началось с торжественной церемонии передачи губернатором области Денисом Паслером военнослужащим копии Знамени Победы. Позднее над городом пролетели три самолета Ил-76. Авиационная группа впервые в День Победы проследовала вдоль основных магистралей города - улиц Чкалова и Терешковой, проспекта Гагарина - на высоте около 450 м.

В небо над Самарой поднялись два многоцелевых вертолета Ми-2, а затем над площадью Славы пролетели четыре самолета-разведчика Су-24МР. Позже над Самарой пролетят бомбардировщики.

Жители Саратова и Энгельса утром 9 мая смогли увидеть в небе клин стратегических бомбардировщиков Ту-95, а также стратегический бомбардировщик Ту-160, который совместно с Ил-78 провел в воздухе имитацию дозаправки. Самолеты двигались с Энгельсской авиабазы на авиационный парад в Москву. По информации пресс-службы правительства региона, полет летчики посвятили 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в экипажах самолетов - самые опытные пилоты, некоторые из них уже участвовали в парадах Победы.

В субботу летчики Южного военного округа уже провели авиапарады в честь Дня Победы в 10 городах юга России и Ереване. Вертолет Ми-26 и истребители Су-34 впервые приняли участие в авиапараде над Екатеринбургом, над Новосибирском пролетел восстановленный истребитель военных лет, а над Хабаровском проследовало 30 воздушных боевых судов. В Москве над Красной площадью в День Победы прошел парадный строй из 75 вертолетов и самолетов.