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Пандемия коронавируса нового типа

Число зараженных коронавирусом в Белокаменке под Мурманском превысило 2 тыс.

За сутки коронавирус выявили еще у девяти рабочих "Велесстроя"

МУРМАНСК, 9 мая. /ТАСС/. Положительные результаты тестов на коронавирус за сутки подтвердились еще у девяти рабочих на стройплощадке в Белокаменке. Общее количество заразившихся составило 2 003 человека, сообщает в субботу оперативный штаб региона по борьбе с коронавирусом.

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В Белокаменке под Мурманском компания "Новатэк" возводит Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений для сжижения и транспортировки природного газа, работы выполняют 20 подрядных организаций, среди рабочих одной из них - компании "Велесстрой" - был выявлен очаг заражения коронавирусом. На стройплощадке "Велесстроя" было занято более 4,6 тыс. человек.

"По состоянию на 10:30 9 мая в Мурманской области выявлено 18 новых случаев заболевания COVID-19, общее число подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в регионе составляет 2 340, из них 2 003 - на стройплощадке в Белокаменке", - говорится в сообщении.

Ранее было известно о 1 994 случаях заражения в Белокаменке. Компания "Велесстрой" сообщала о временной приостановке работы на объекте для проведения дезинфекции.

Для максимального разобщения работников на территории временного жилого городка "Велесстроя" в Белокаменке возводят дополнительные модули общежитий, два из них, на 144 и 150 мест, уже сданы в эксплуатацию, еще одно должны сдать 15 мая. Во всех трех новых общежитиях будут расселены 700 человек, по три человека в комнате.

По информации оперативного штаба, на утро субботы в Мурманской области 429 пациентов выздоровели и выписаны из больницы, 1 907 человек находятся на лечении с COVID-19, четыре человека умерли.

 

Теги
РоссияМурманская областьПандемия коронавируса нового типа
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