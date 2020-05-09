В Крыму спасатели водрузили копии знамени Победы на шести горных вершинах

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая. /ТАСС/. Шесть копий знамени Победы одновременно водрузили спасатели на шести горных вершинах в Крыму, в том числе и на одной из самых высоких - горе Ай-Петри над Ялтой на высоте более 1,2 тыс. м, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым.

"Сегодня, в честь 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, спасатели "Крым-спас" одновременно водрузили копии знамени Победы на шести вершинах крымских гор. Таким своеобразным флешмобом спасатели выразили свою гордость и отдали почести людям, которые приближали Великую Победу", - сообщили в пресс-службе.

По словам начальника Ялтинского аварийно-спасательного отряда Юрия Павлова, традиция берет начало с времен Великой Отечественной войны. "Партизаны однажды подняли на горе Ай-Петри флаг, и фашисты, не имея возможности его снять, просто расстреливали флаг из оружия. Впоследствии, из этого факта и родилась традиция - в День Победы ежегодно водружать знамя Победы", - рассказал он.

Впервые копии знамени Победы спасатели водрузили на вершине горы Ак-Кая (325 м) в Белогорском районе, в Судаке на горе Сокол (474 м), в Бахчисарайском районе на скале Саблу-Кая (325 м), на одной из вершин горного хребта Эчки-Даг (670 м) под Феодосией и на мыс Эклизи-Бурун (1 527 м) горы Чатыр-Даг над Алуштой. На каждой из вершин спасатели почтили память погибших в войне минутой молчания.

В Симферополе глава Республики Крым Сергей Аксенов, председатель Госсовета Владимир Константинов и председатель Совета министров Юрий Гоцанюк возложили цветы к Могиле неизвестного солдата и на военном мемориальном кладбище.

В России 2020 год объявлен президентом Владимиром Путиным Годом памяти и славы. Глава государства неоднократно подчеркивал недопустимость фальсификации истории и умаления значения подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Праздник состоится

По словам Аксенова, День Победы объединяет, сближает и роднит людей всех поколений и национальностей. "Крым - земля героев. Неувядаемой славой покрыли себя защитники и освободители городов-героев Севастополя и Керчи, города воинской славы Феодосии, участники сражений, развернувшихся на крымской земле, у крымских берегов, в крымском небе", - говорится в тексте поздравления, распространенном в субботу пресс-службой Аксенова.

В сообщении отмечается, что парад Победы, "Бессмертный полк", все важнейшие и знаковые торжества обязательно состоятся - после общей победы над коронавирусной угрозой. "Праздничные мероприятия перенесены на более поздний срок. Но наша благодарность, признательность и забота о ветеранах не зависят от времени и расстояний", - подчеркнул Аксенов.

Крым в годы войны

Во время Великой Отечественной войны полуостров стал местом ожесточенных боев с немецко-фашистскими войсками. С ноября 1941 года по июль 1942 года продолжалась оборона Севастополя - последнего советского форпоста в Крыму. Все время оккупации на полуострове активно действовали партизаны и подпольщики.

Крымская стратегическая наступательная операция советских войск, в результате которой был освобожден полуостров, продолжалась с 8 апреля по 12 мая 1944 года, когда на мысе Херсонес в Севастополе оружие сложили остатки немецких войск. По различным данным, на территории полуострова во время его обороны и освобождения погибло около 1 млн человек.