В Петербурге выздоровели после заражения коронавирусом еще 65 человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая. /ТАСС/. Общее число выздоровевших после заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге, который входит в тройку регионов с наибольшим количеством инфицированных, достигло 1 662 человек. За сутки выздоровели еще 65 пациентов, сообщили в субботу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией.

Согласно представленным данным, на 9 мая общее число выздоровевших достигло 1 662 человек, днем ранее оно составляло 1 597.

Вместе с тем за сутки в городе зафиксировали наибольший прирост новых случаев заражения с начала пандемии - заразились еще 425 человек, общее число достигло 6 990. "Просто большое количество лабораторий и лабораторных исследований, большое количество людей их проходят, выявляемость стала лучше", - пояснили ТАСС в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора очередной скачок.

За сутки также умерли пять человек, всего с начала пандемии - 53.