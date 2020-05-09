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75-летие Победы

В Ессентуках концертные "фронтовые бригады" на ретро-автомобилях поздравляют ветеранов

Участники проекта "Слава Героям!" поздравят около 50 ветеранов Великой Отечественной войны

ПЯТИГОРСК, 9 мая. /ТАСС/. Праздничный маршрут "Слава героям" проходит в субботу на улицах Ессентуков (Ставропольский край). Колонна ретро-автомобилей поздравит около 50 участников Великой Отечественной войны, сообщили журналистам в городской администрации.

"С 10:00 мск был дан старт проезду колонны ретро-автомобилей по всей территории города Ессентуки с музыкальным сопровождением. В ходе тематического автопробега машины останавливаются рядом с домами участников войны, чтобы поздравить их через громкоговоритель музыкальной композицией", - сообщили в администрации.

По данным властей, участники проекта "Слава Героям!" планируют поздравить около 50 ветеранов Великой Отечественной войны.

"Также по ходу интерактивной программы состоялась акция "Поем двором", в ходе которой жители и гости курорта массово исполняли песни Победы", - добавили в мэрии.

В субботу утром глава города Ессентуки Александр Некристов, представители Думы города и края возложили цветы к Вечному Огню и вновь установленному памятнику Детям войны и труженикам тыла в Парке Победы.

По информации пресс-службы городской администрации, в 19:00 мск жителей и гостей города приглашают к экранам телевизоров, в это время начнется онлайн-концерт, посвященный юбилею Победы.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край75-летие Победы
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Онлайн
В России отмечают 75-летие Победы. Онлайн
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