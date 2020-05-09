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75-летие Победы

В Праге почтили память советских воинов, павших в боях за освобождение города от нацистов

В церемонии приняли участие представители высшего руководства страны и лидеры чешских политических партий

ПРАГА, 9 мая. /ТАСС/. Сотни венков и букетов живых цветов возложены в субботу на Ольшанском кладбище, где похоронены 437 красноармейцев, павших в боях с нацистами за освобождение столицы Чехии. В условиях действующего в республике режима чрезвычайной ситуации поклониться могилам героев пришли представители высшего руководства страны, лидеры чешских политических партий, депутаты национального парламента, общественные активисты, российские дипломаты и сотрудники загранучреждений, соотечественники и граждане стран СНГ, передает корреспондент ТАСС.

Одним из первых венок к памятнику красноармейцам на Ольшанском кладбище возложил посол РФ в Чехии Александр Змеевский. Затем он принес цветы к памятной доске, установленной в районе Кларов на месте гибели 24-летнего лейтенанта гвардии Ивана Гончаренко, чей танк Т-34 первым 9 мая 1945 года вошел в занятую нацистами Прагу и был подбит в неравном бою с гитлеровцами уже в самом центре чешской столицы.

"Российские дипломаты в последние дни провели в Чехии около 100 индивидуальных возложений на кладбищах красноармейцев и к памятникам воинам-освободителям, установленным в республике, - сообщил ТАСС пресс-секретарь посольства РФ Николай Брякин. - Кульминацией стало возложение венков на Ольшанском кладбище и к памятной доске на месте гибели гвардии лейтенанта Ивана Гончаренко. Возложения проходили в строгом соответствии с действующими в республике требованиями социальных ограничений - их участники, которых было не более 10 на каждом из возложений, соблюдали дистанцию в два метра друг от друга при использовании медицинских масок, предохраняющих от коронавируса".

Брякин особо подчеркнул, что посольство максимально обеспечило для чешской общественности и соотечественников возможность отпраздновать День Победы. "В условиях пандемии самым плотным образом задействованы наши информационные ресурсы в интернете. В социальных сетях выложены фотодокументы, касающиеся освобождения Праги войсками 1-го Украинского фронта под командованием маршала Советского Союза Ивана Степановича Конева, проходят выставки, организовано множество онлайн-мероприятий. Посол РФ поздравил проживающих в Чехии ветеранов и соотечественников с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне", - сказал представитель посольства РФ.

Возложение венков и видеоэкскурсия

Возложение венков и цветов на Ольшанском кладбище будет проходить в субботу в течение всего дня. У памятника красноармейцам уже, в частности, возложены венки от спикера нижней палаты чешского парламента и его первого заместителя Радека Вондрачека и Войтеха Филипа, министра иностранных дел республики Томаша Петржичека, послов Белоруссии и Казахстана в Чехии.

К празднованию Дня Победы активно подключился Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Праге. В онлайн-формате РЦНК подготовлена видеоэкскурсия "Победная весна: память Победы", посвященная ключевым памятным местам боевой славы, советским воинским захоронениям и мемориалам в столице Чехии. Формат видеоэкскурсии является в условиях пандемии альтернативой традиционным пешеходным экскурсиям, реализованным организаторами "Дорог Победы" с октября 2019 года по февраль 2020 года в нескольких европейских странах.

Теги
ЧехияРоссия75-летие Победы
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В России отмечают 75-летие Победы. Онлайн
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