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75-летие Победы

В Бельгии прошло возложение цветов к могилам советских бойцов Сопротивления

В стране в эти дни также проводится онлайн-акция "Бессмертный полк", в организации которой деятельное участие приняли объединения соотечественников

БРЮССЕЛЬ, 9 мая. /ТАСС/. В день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне к могилам советских бойцов Сопротивления в Брюсселе, несмотря на карантин, были возложены цветы, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Традиционное возложение цветов к монументам советским гражданам, погибшим в борьбе за освобождение Бельгии, и бельгийским участникам Сопротивления прошло на кладбище брюссельской коммуны Эвер. В этом году, с учетом введенных ограничений на проведение массовых мероприятий, церемония, по согласованию с властями страны, прошла в сокращенном составе. В ней приняли участие посол России в Бельгии Александр Токовинин, постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов, и.о. постпреда России при НАТО Юрий Горлач, а также архиепископ Брюссельский и Бельгийский Симон (Ишунин).

В Бельгии в эти дни также проводится онлайн-акция "Бессмертный полк", в организации которой деятельное участие приняли объединения соотечественников. Кроме того, Российский центр науки и культуры (РЦНК) организовал целую серию приуроченных ко Дню Победы онлайн-акций.

8 мая состоялся онлайн-концерт с исполнением советских песен на русском и французском языках. С 9 по 12 мая здесь также проводится онлайн-кинопоказ "Дорога к победе", в рамках которого состоится показ таких фильмов, как "Баллада о солдате", "Они сражались за Родину", "Восхождение", "Дорога на Берлин". Кроме того, на сайте РЦНК также представлены фотовыставки архивных фотографий, посвященные Победе в Великой Отечественной войне.

По всей территории Бельгии насчитывается свыше 300 военных захоронений советских граждан времен Второй мировой войны. Пленных советских солдат и офицеров вывозили в Бельгию и во Францию для работы на заводах и шахтах, откуда они бежали и присоединялись, а иногда и возглавляли местные отряды Сопротивления. Российские дипломаты и организации российских соотечественников проводят поисковые работы и до сих пор находят ранее неизвестные советские захоронения на провинциальных кладбищах. Посольство России также активно занимается установкой памятных табличек на местах захоронений.

Теги
БельгияРоссия75-летие Победы
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В России отмечают 75-летие Победы. Онлайн
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