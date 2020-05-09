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75-летие Победы

Посол РФ: искажение политиками истории войны не отражает настроения большинства чехов

Александр Змеевский напомнил, что за освобождение Чехословакии отдали жизни более 140 тыс. красноармейцев

ПРАГА, 9 мая. /ТАСС/. Действия пражских муниципальных политиков, связанные с глумлением над памятью о советских воинах-освободителях, не отражают настроения подавляющего большинства граждан Чехии. Об этом говорится в размещенном в субботу в Facebook обращении посла РФ в республике Александра Змеевского по случаю Дня Победы.

"До сих пор находятся желающие безответственно спекулировать на исторической памяти, интерпретировать ход событий в угоду сиюминутной политической конъюнктуре, искать в прошлом поводы для претензий и обид. Не гнушаются даже героизировать нацистских пособников, - отмечается в заявлении. - К сожалению, такие явления не обошли стороной и Чехию. Понимаем, что безответственные действия отдельных зарвавшихся местных чиновников не отражают настроений подавляющего большинства населения страны. Об этом свидетельствует и позиция, высказанная президентом Чехии Милошом Земаном, и поступающие к нам [в посольство] многочисленные обращения неравнодушных чешских граждан, выражающих решительное несогласие с глумлением над памятью воинов Красной Армии, жертвовавших своей жизнью за освобождение Чехословакии и других стран Европы от нацизма. Тем не менее сам факт таких проявлений порождает недоверие в отношениях между народами, может привести к появлению новых историко-политических фобий, уже не говоря о том, что они игнорируют Устав ООН и другие международно-правовые и моральные императивы".

Посол напомнил, что за освобождение Чехословакии отдали жизни более 140 тыс. красноармейцев.

"Помним и ценим вклад чехов и словаков, сражавшихся вместе с войсками Красной Армии в составе корпуса генерала Людвика Свободы, чехословацких партизан и подпольщиков, многие из которых отдали жизни. Исторические уроки и ответственный подход к будущему всего человечества обязывают нас твердо противостоять любому оправданию преступлений нацистов и их пособников, ревизии итогов Второй мировой войны", - подчеркивается в обращении.

Теги
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В России отмечают 75-летие Победы. Онлайн
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