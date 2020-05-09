Патриарх соболезнует Троице-Сергиевой лавре в связи со смертью архимандрита Лаврентия

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования наместнику Свято-Троицкой Сергиевой лавры епископу Сергиево-Посадскому Парамону (Голубке) в связи со смертью архимандрита Лаврентия (Постникова), который был одним из старейших насельников монастыря. Текст патриаршего послания опубликован в субботу на официальном сайте Московской городской епархии.

"Со скорбью воспринял известие о кончине архимандрита Лаврентия (Постникова), одного из старейших насельников Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Почти всю свою жизнь почивший посвятил служению Господу Вседержителю, стремился с благоговением и кротостью совершать пастырские труды и исполнять различные послушания, с любовью принимал людей, ищущих духовного утешения. Победитель смерти Христос да упокоит со святыми душу новопреставленного архимандрита Лаврентия, сотворит ему вечную память", - говорится в послании патриарха.

Свято-Троицкая Сергиева лавра сообщила о смерти архимандрита Лаврентия (Постникова) 8 мая.