В День Победы дипломаты России и стран СНГ почтили память советских воинов в Базеле

ЖЕНЕВА, 9 мая. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Работающие в Швейцарии российские дипломаты и их коллеги из других стран СНГ в День Победы отдали дань памяти советских воинов возложив венки к монументу на кладбище Хёрнли в Базеле, где похоронены четверо красноармейцев. Об этом сообщили в субботу в посольстве РФ.

В возложении венков приняли участие посол России в Швейцарии Сергей Гармонин и постоянный представитель России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

Впервые торжественные мемориальные церемонии, проводимые 9 мая странами СНГ в Базеле, проходили раздельно: из-за пандемии коронавируса в Швейцарии запрещены общественные мероприятия с числом участников больше пяти человек. Дипломаты посольства РФ в Берне, постпредства в Женеве, дипломатических миссий других государств СНГ возлагали венки у монумента с временным интервалом. Вследствие пандемии на этот раз на Хёрнли не могла состояться традиционная акция "Бессмертного полка" Швейцарии, в которой в предыдущие годы 9 мая участвовали сотни соотечественников.

"Сегодня церемония возложения венков носит несколько ограниченный характер. Мы весьма признательны друзьям и коллегам из стран СНГ, которые возложили венки в к памятнику погибшим солдатам Красной Армии", - сказал в интервью ТАСС посол России Сергей Гармонин. "Великая Победа - это достояние всего многонационального советского народа. Поэтому 9 мая в России и многих странах СНГ чествуют своих героев, которые сражались плечом к плечу за нашу общую родину - Советский Союз", - отметил дипломат. "Война не обошла в нашей стране ни одну семью. Сильна народная память о ней. И любые попытки оскорбить эту память неприемлемы. Мы не можем допустить переписывания, фальсификации истории Великой Отечественной войны, когда пытаются поставить на одну доску агрессора, начавшего эту войну и жертвы, пострадавшие от нападения гитлеровской Германии, - подчеркнул Гармонин. - Никто не забыт и ничто не забыто!"

Российский посол выразил уверенность, что акция "Бессмертный полк", число участников которой в Швейцарии росло из года в год, состоится, когда буду отменены карантинные меры. "Мы сможем провести "Бессмертный полк" и еще раз почтить память павших героев", - сказал собеседник агентства.

Памятник в Базеле

Соблюдавшая нейтралитет Швейцария не участвовала во Второй мировой войне, но на ее территории есть могила советских воинов. На кладбище Хёрнли нашли последний приют четверо военнослужащих, погибших во время побега из нацистского плена. Известны личности только двоих из них. Это Григорий Титов и Иван Сумачев.

Помимо их имен на монументе из серого гранита высечены имена еще 21 военнослужащего советской армии, которые тоже погибли или умерли от ран в разных городах Швейцарии. Их могилы не сохранились, но память о них жива.