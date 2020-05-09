Акция "Бессмертный полк" проходит в Испании в режиме онлайн

МАДРИД, 9 мая. /ТАСС/. Онлайн-акция "Бессмертный полк" проходит в субботу в Испании по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Пользователи социальной сети Facebook, проживающие в королевстве, размещают фотографии родных и близких, участвовавших в войне.

Акция проводится в Испании уже в пятый раз. В предыдущие годы к шествию в центре Мадрида присоединились сотни человек из разных городов страны. В этом году из-за пандемии заболевания, вызванного коронавирусом, и действия ограничительных мер в Испании акцию было решено провести в режиме онлайн.

"К сожалению, ситуация с пандемией не позволила нам провести все запланированные мероприятия, но мы постарались отметить праздник и в условиях карантина, - заявили в посольстве РФ в Мадриде. - Ученики школы при посольстве, их родители и учителя записали праздничный концерт, который объединил домашние выступления, была организована онлайн-выставка архивных фотографий и документов, сотрудники посольства приняли участие в онлайн-акции "Бессмертный полк".

"На протяжении всего этого года мы готовились к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: публиковали статьи, проводили выставки, выступали на радио, вели насыщенную информационно-просветительскую работу в социальных сетях", - рассказали в диппредставительстве, добавив, что также была проведена военно-мемориальная работа.

Как уточнили в дипмиссии, российские дипломаты поздравили проживающих в Испании ветеранов войны и вручили им юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". "Особое значение имели выступления посла [РФ в Испании] Юрия Корчагина перед испанскими коллегами на различных площадках, в том числе по телевидению, в которых он неизменно подчеркивал важность вклада в общую Победу союзнических усилий всех членов антигитлеровской коалиции", - заявили в диппредставительстве, подчеркнув, что посол также направил поздравления всем руководителям дипмиссий стран СНГ и антигитлеровской коалиции, аккредитованным в Испании.

"В своем поздравлении соотечественникам и ветеранам с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне Корчагин отметил, что мы ничего не забыли, все помним и свято чтим доблесть солдат Победы, - отметили в посольстве. - Он подчеркнул, что в этот день мы гордимся нашей сплоченностью и рады тому, что можем передать своим детям и внукам священную память о героических свершениях отцов и дедов, оставаясь уверенными, что их подвиг и победы будут жить вечно".