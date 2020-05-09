{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

В Вене люди несут цветы к памятнику советским солдатам в День Победы

Российские дипломаты возложили венок к монументу 8 мая
Описание
© Дмитрий Валеев/ТАСС

ВЕНА, 9 мая. /ТАСС/. Жители Вены по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне возлагают в субботу цветы к памятнику советским воинам-освободителям на площади Шварценбергплац. Основание монумента усыпано цветами, люди поют песни военных лет, передает корреспондент ТАСС.

Соотечественники из России и стран СНГ отмечают День Победы в Австрии в условиях пандемии. Запрет проводить массовые мероприятия не помешал жителям Вены в индивидуальном порядке принести букеты гвоздик к основанию монумента красноармейцам. Несколько сотен человек собрались у памятника и исполняют песни военных лет. В канун праздника МВД Австрии восстановило позолоту текста мемориальной надписи на памятнике, которая была испорчена из-за актов вандализма в предыдущие годы. Российские дипломаты возлагали венок к монументу 8 мая.

Посольство России в честь праздника организовало трансляцию праздничного концерта на своем сайте с поздравлениями и музыкальными приветами, в том числе от ветеранов и деятелей культуры. Традиционная акция "Бессмертный полк" также пройдет в режиме онлайн.

В Австрии насчитывается более 300 советских воинских захоронений и памятных мест, связанных с историей Второй мировой войны. По государственному договору между Австрией и союзниками по антигитлеровской коалиции (СССР, США, Великобритания и Франция) Австрия обязалась уважать, охранять и поддерживать на своей территории могилы и памятники воинов и военнопленных тех государств, которые находились в состоянии войны с гитлеровской Германией.

Самым известным в Австрии памятником советским воинам-освободителям является монумент на венской площади Шварценбергплац. Он сооружен в память о советских солдатах, погибших в ходе Венской наступательной операции. Памятник был открыт в 1945 году, он представляет собой двенадцатиметровую фигуру солдата с пистолетом-пулеметом Шпагина на груди, золотым шлемом на голове, в одной руке он держит знамя Победы, в другой - золотой щит с гербом СССР.

Теги
АвстрияРоссия75-летие Победы
Реклама на ТАСС
Онлайн
В России отмечают 75-летие Победы. Онлайн
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС