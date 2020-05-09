В Вене люди несут цветы к памятнику советским солдатам в День Победы

ВЕНА, 9 мая. /ТАСС/. Жители Вены по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне возлагают в субботу цветы к памятнику советским воинам-освободителям на площади Шварценбергплац. Основание монумента усыпано цветами, люди поют песни военных лет, передает корреспондент ТАСС.

Соотечественники из России и стран СНГ отмечают День Победы в Австрии в условиях пандемии. Запрет проводить массовые мероприятия не помешал жителям Вены в индивидуальном порядке принести букеты гвоздик к основанию монумента красноармейцам. Несколько сотен человек собрались у памятника и исполняют песни военных лет. В канун праздника МВД Австрии восстановило позолоту текста мемориальной надписи на памятнике, которая была испорчена из-за актов вандализма в предыдущие годы. Российские дипломаты возлагали венок к монументу 8 мая.

Посольство России в честь праздника организовало трансляцию праздничного концерта на своем сайте с поздравлениями и музыкальными приветами, в том числе от ветеранов и деятелей культуры. Традиционная акция "Бессмертный полк" также пройдет в режиме онлайн.

В Австрии насчитывается более 300 советских воинских захоронений и памятных мест, связанных с историей Второй мировой войны. По государственному договору между Австрией и союзниками по антигитлеровской коалиции (СССР, США, Великобритания и Франция) Австрия обязалась уважать, охранять и поддерживать на своей территории могилы и памятники воинов и военнопленных тех государств, которые находились в состоянии войны с гитлеровской Германией.

Самым известным в Австрии памятником советским воинам-освободителям является монумент на венской площади Шварценбергплац. Он сооружен в память о советских солдатах, погибших в ходе Венской наступательной операции. Памятник был открыт в 1945 году, он представляет собой двенадцатиметровую фигуру солдата с пистолетом-пулеметом Шпагина на груди, золотым шлемом на голове, в одной руке он держит знамя Победы, в другой - золотой щит с гербом СССР.