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Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа

Россияне вернутся c Ямайки в Москву вывозным рейсом из Каракаса

За содействием в возвращении на родину в дипмиссию в столице Венесуэлы обратились около 80 человек

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 9 мая. /ТАСС/. Трое граждан России, которых пандемия коронавируса застала на Ямайке, вернутся в Москву рейсом авиакомпании Azur air, вылетающим 9 мая из Каракаса. Об этом ТАСС сообщил посол России в Боливарианской Республике Сергей Мелик-Багдасаров.

"Сегодняшним бортом возвратятся в Россию трое россиян, прибывших в Каракас сегодня ночью чартерным рейсом из Ямайки, организованным при поддержке нашего посольства в Кингстоне", - сообщил дипломат. Всего за содействием в возвращении на родину в дипмиссию в Каракасе обратились около 80 человек. "Есть и граждане Белоруссии и Украины", - добавил он.

"Хотел бы поблагодарить компанию "Герофарм", взявшую на себя дополнительные расходы по доставке наших граждан на родину, а также правительство Венесуэлы, оказавшее неоценимую помощь в доставке россиян в Каракас из различных отдаленных районов страны", - подытожил глава дипмиссии.

8 мая в Каракас прибыл самолет, зафрахтованный российской фармацевтической компанией "Герофарм", который привез в Боливарианскую Республику 500 тыс. доз инсулина. По словам посла России, это обеспечит потребность венесуэльцев в этом препарате на два месяца. "Это уже третья такая партия. Всего до конца года будет поставлено более 5 млн упаковок продукции", - уточнил Мелик-Багдасаров.

В июне прошлого года "Герофарм" заключила с венесуэльской компанией Espromed Bio соглашение о сотрудничестве в области поставки и организации производства российских инсулинов в Венесуэле.

Теги
ЯмайкаВенесуэлаРоссияСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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