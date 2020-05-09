В МЧС сообщили, что вода уходит из подтопленных территорий в Вологодской области

ВОЛОГДА, 9 мая. /ТАСС/. Подтопленных паводком территорий в Вологодской области становится меньше. За сутки освободились от воды три участка автодорог, жилой дом и 15 придомовых территорий, сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС по области.

Вторую волну паводка, которая привела к подтоплениям, вызвали проливные дожди в начале мая. "Вода постепенно уходит из подтопленных территорий. За сутки освободились от воды три участка автодорог, один жилой дом в селе Сямжа и 15 придомовых территорий", - сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

На данный момент остаются подтоплены три жилых дома, 74 придомовых участка, три участка автодорог и два моста в семи муниципалитетах. Отрезаны восемь населенных пунктов в пяти районах, местные жители обеспечены всем необходимым. Режим ЧС продолжает действовать в Верховажском районе, в остальных - режим повышенной готовности, добавили в ГУ МЧС.