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В МЧС сообщили, что вода уходит из подтопленных территорий в Вологодской области

В Верховажском районе продолжает действовать режим ЧС

ВОЛОГДА, 9 мая. /ТАСС/. Подтопленных паводком территорий в Вологодской области становится меньше. За сутки освободились от воды три участка автодорог, жилой дом и 15 придомовых территорий, сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС по области.

Вторую волну паводка, которая привела к подтоплениям, вызвали проливные дожди в начале мая. "Вода постепенно уходит из подтопленных территорий. За сутки освободились от воды три участка автодорог, один жилой дом в селе Сямжа и 15 придомовых территорий", - сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

На данный момент остаются подтоплены три жилых дома, 74 придомовых участка, три участка автодорог и два моста в семи муниципалитетах. Отрезаны восемь населенных пунктов в пяти районах, местные жители обеспечены всем необходимым. Режим ЧС продолжает действовать в Верховажском районе, в остальных - режим повышенной готовности, добавили в ГУ МЧС.

Теги
РоссияВологодская область
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