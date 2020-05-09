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Пандемия коронавируса нового типа

В Вологодской области закрыли на карантин детское отделение психбольницы

В учреждении выявили 10 случаев заражения коронавирусом у пациентов и сотрудников

ТАСС, 9 мая. Специалисты выявили 10 случаев заражения коронавирусом у пациентов и сотрудников детского отделения психиатрической больницы в Вологодской области. Учреждение закрыли на карантин, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с новой инфекцией.

"Сегодня закрыто на карантин детское отделение психиатрической больницы. Коронавирус зафиксирован у трех сотрудников и семи детей", - говорится в сообщении.

Всего в регионе подтверждено 286 случаев заражения, двое умерли, выздоровели 110. За сутки выявлено 19 инфицированных, большинство тестов, результат которых оказался положительным, сделали в Вологде и Вологодском районе - по восемь в каждом.

Коронавирусом в мире заразились более 3,9 млн человек, почти 275 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 198 676 случаев заражения, выздоровели 31 916 человек, умерли 1 827. Коэффициент распространения инфекции в стране составляет 1,06. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияВологодская областьПандемия коронавируса нового типа
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