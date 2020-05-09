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75-летие Победы

Истории ветеранов из КЧР вошли в сборник "Во имя жизни на земле" к юбилею Победы

Издание содержит фронтовые истории, фотографии ветеранов и копии их писем
Описание
© Мадина Эбзеева/ТАСС

ЧЕРКЕССК, 9 мая. /ТАСС/. Сборник "Во имя жизни на земле" объединил биографии участников Великой Отечественной войны родом из Карачаево-Черкесии (КЧР). Издание содержит более тысячи страниц с фронтовыми историями, снимками ветеранов и копиями писем, сообщил ТАСС министр КЧР по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати Альберт Кумуков.

"Согласно утвержденному республиканским организационным комитетом "Победа" под руководством главы КЧР Рашида Темрезова плану мероприятий по проведению Года памяти и славы, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным, выпущен сборник документально-публицистических и художественных произведений об участниках Великой Отечественной войны - жителях Карачаево-Черкесии, внесших достойный вклад в Великую Победу над фашизмом", - отметил министр.

Работа над изданием шла больше года, порядка тысячи страниц содержат научные статьи историков республики, копии писем с фронта, биографии героев Советского Союза и РФ - уроженцев Карачаево-Черкесии, участников войны, а также их снимки, воспоминания фронтовиков и их друзей, очерки известных журналистов, стихотворения о войне от поэтов из КЧР.

По словам Кумукова, интерес к историческому прошлому в регионе не ослабевает. "Значимость Великой Отечественной войны становится все зримее с каждым годом, и нам важно рассказать молодежи правду о минувшей войне и ее героях. И пусть они гордятся подвигами своих земляков", - отметил он.

Из Карачаево-Черкесии на фронт ушли 46 тыс. человек, почти половина не вернулась с полей сражений. За мужество и отвагу, проявленные в боях, 19 уроженцам присвоено звание Героя Советского Союза, 10 - Героя России, а семь человек стали полными кавалерами ордена Славы.

Теги
РоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФО75-летие Победы
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