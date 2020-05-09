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Около 500 жителей регионов СКФО пройдут онлайн-обучение в школе вожатых в Дагестане

По итогам обучения 200 лучших студентов получат приглашения в выездную школу, которая будет организована на базе одного из летних лагерей

МАХАЧКАЛА, 9 мая. /ТАСС/. Дагестанское региональное отделение "Российских студенческих отрядов" проведет онлайн-обучение около 500 вожатых из всех регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) в рамках проекта "Северо-Кавказская школа вожатского мастерства", сообщил ТАСС руководитель проекта Магомедтагир Госенов.

"В прошлом году мы выиграли президентский грант "Северо-Кавказская школа вожатского мастерства", у нас планировалось обучение 200 студентов со всего СКФО с последующим трудоустройством в летние лагеря. Сейчас пока нет понимания, будут ли работать лагеря [из-за пандемии], тем не менее сейчас готовимся провести теоретическую часть обучения в режиме онлайн. Его смогут пройти около 500 человек", - сказал Госенов.

По его словам, обучение пройдет на интернет-платформе Zoom, по его итогам будет проведено тестирование. "По итоговым тестам будут отобраны 200 лучших студентов - они получат приглашения в выездную школу, которая будет организована на базе одного из летних лагерей в конце июня", - пояснил руководитель проекта.

Он также добавил, что в случае продления ограничений, введенных из-за коронавируса, очный этап обучения может быть перенесен на более поздний срок.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОДагестан
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