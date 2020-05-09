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Пандемия коронавируса нового типа

В Северной Осетии продлили нерабочие дни до 31 мая

Жители региона с 12 мая обязаны использовать маски и перчатки в общественном транспорте

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 мая. /ТАСС/. Нерабочие дни продлены в Северной Осетии до 31 мая. Указ главы региона Вячеслава Битарова опубликован в субботу на сайте главы и правительства республики.

Отмечается, что мера вводится "в целях предотвращения распространения на территории Республики Северная Осетия-Алания новой коронавирусной инфекции". Также указ предписывает с 12 мая использовать маски и перчатки в общественном транспорте. Контроль за соблюдением данных требований возложен на Минпромтранс и Минэкономики республики.

Кроме того, на похоронах и поминках также необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты и дезинфекции, соблюдать дистанцию. Рекомендуется по возможности ограничить численность присутствующих.

Также дополнен перечень организаций, которые продолжают осуществлять деятельность в период режима повышенной готовности.

Всего в республике коронавирус подтвержден у 1 575 человек (+70 за сутки), 296 человек выздоровели, 12 умерли, 1 179 человек находятся на домашней изоляции под медицинским наблюдением.

Теги
РоссияБитаров, Вячеслав ЗелимхановичСеверная ОсетияПандемия коронавируса нового типа
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