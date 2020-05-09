Посол США в России почтил память погибших во Второй Мировой войне

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Посол США в Москве Джон Салливан почтил память погибших во Второй Мировой войне. Об этом сообщило в субботу американское посольство на своей официальной странице в Twitter.

"8 мая посол США в РФ Джон Салливан и представители разных видов войск Вооруженных сил США, проходящие службу в посольстве в Москве, отметили День Победы церемонией возложения венков. Мы чтим всех, кто боролся за победу над нацизмом и фашизмом во Второй мировой войне", - говорится в сообщении американского диппредставительства.

Ранее после решения России о переносе торжеств по случаю Дня Победы на более поздний срок Салливан заявил, что Соединенные Штаты полностью поддерживают решение России и будут рады отпраздновать годовщину вместе. Он подчеркнул, что окончание войны в Европе, поставившее точку в разгроме нацизма и фашизма, - важное исторические событие, которое не должно быть забыто. Планировалось, что американскую делегацию на праздновании Дня Победы в Москве возглавит помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.