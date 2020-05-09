Адыгея отмечает 9 Мая акциями в соцсетях и массовым исполнением песни "День Победы"

МАЙКОП, 9 мая. /ТАСС/. Видеоролики о жизни и подвигах ветеранов родом из Адыгеи транслируют в соцсетях в рамках проекта "Золотые звезды Адыгеи". Также в республике организован онлайн-флешмоб "Поем вместе" и концертный марафон "Наследники Победы", сообщила в субботу пресс-служба главы региона Мурата Кумпилова.

"В рамках проекта "Золотые звезды Адыгеи" в соцсетях организована трансляция видеороликов о земляках-фронтовиках, Героях СССР", - сказали в пресс-службе.

Их имена, добавили там, увековечены и на мемориальной стеле "Книга памяти" в Майкопе. "На каменном постаменте под лозунгом "Слава Героям-Победителям" высечены имена и фамилии 43 земляков, сражавшихся с фашистскими захватчиками", - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, жители региона принимают участие во флешмобе "Поем вместе" и концертном марафоне "Наследники Победы", в рамках которых творческие коллективы в эфирах в соцсетях исполняют песни военных лет, стихи. "Еще одним сюрпризом для ветеранов стали выступления "Фронтовых бригад": в многоквартирных домах, где живут фронтовики, прошли мини-концерты", - отметили в пресс-службе.

Планируется, что в 19:00 мск после минуты молчания жители республики выйдут на балконы с портретами ветеранов и исполнят песню "День Победы", в том числе и на адыгском языке.

В своем поздравлении глава региона напомнил, что на фронтах Великой Отечественной войны воевало 80 тыс. жителей Адыгеи, тысячи жителей трудились в тылу для нужд фронта. "Ваш героизм и самоотверженность стали крепкой духовной опорой для последующих поколений россиян. Вы показали пример сплоченности, которая помогла одолеть врага, справиться со всеми тяготами, выпавшими на долю вашего поколения. Вместе преодолевать трудности, помогать друг другу в непростое время - это то, чему вы научили нас", - сказал Кумпилов, обращаясь к ветеранам.