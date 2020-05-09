{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

Постпред РФ в Вене прокомментировал заявление о победе США и Великобритании над нацизмом

Такое заявление оскорбляет не только советских и российских граждан, но и французов, канадцев, польский народ и все другие народы, подчеркнул Михаил Ульянов

ВЕНА, 9 мая. /ТАСС/. Попытки заявить о единоличной победе США и Великобритании над нацизмом оскорбляют все народы, которые внесли вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Об этом заявил в субботу постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Попытки заявить, что только Америка и Великобритания одержали победу над нацистами, оскорбляют не только советских и российских граждан, но и французов, канадцев, польский народ и все другие народы, которые внесли свой вклад в победу", - написал Ульянов в Twitter.

Ранее Белый дом опубликовал в своем Twitter пост, в котором говорилось о победе США и Великобритании над нацистами.

Теги
АвстрияСШАВеликобританияРоссия75-летие Победы
Реклама на ТАСС
Труженицу тыла после вмешательства прокуратуры Калининграда признали ветераном войны
Накануне Дня Победы пожилой женщине вручили соответствующее удостоверение
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС