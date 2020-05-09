Постпред РФ в Вене прокомментировал заявление о победе США и Великобритании над нацизмом

ВЕНА, 9 мая. /ТАСС/. Попытки заявить о единоличной победе США и Великобритании над нацизмом оскорбляют все народы, которые внесли вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Об этом заявил в субботу постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Попытки заявить, что только Америка и Великобритания одержали победу над нацистами, оскорбляют не только советских и российских граждан, но и французов, канадцев, польский народ и все другие народы, которые внесли свой вклад в победу", - написал Ульянов в Twitter.

Ранее Белый дом опубликовал в своем Twitter пост, в котором говорилось о победе США и Великобритании над нацистами.