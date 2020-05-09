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В МЧС Дагестана извинились за трансляцию песен Победы через громкоговорители на мечетях

В пресс-службе регионального главка отметили, что решение о трансляции было принято для поддержания морального духа граждан республики, находящихся в режиме самоизоляции

МАХАЧКАЛА, 9 мая. /ТАСС/. МЧС Дагестана признали ошибочным использование громкоговорителей, установленных на мечетях в Махачкале, для трансляции песен военных лет в День Победы, муфтият республики не имеет отношения к данной акции. Представитель муфтията на официальной странице духовного управления в Instagram пояснил, что с минаретов мечетей может звучать только оповещение о времени совершения намаза - мусульманской молитвы.

"Чтобы отдать дань уважения воинскому и трудовому подвигу нашего народа, с использованием региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций через громкоговорители, установленные на различных 106 объектах в городах республики, в том числе и на минаретах трех мечетей Махачкала, прозвучали песни военных лет. Использование данных мечетей не предполагалось и были запущены ошибочно <…> Никакого отношения руководство Республики Дагестан, муфтият... и имамы мечетей к данной акции не имеют", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС региона.

В МЧС принесли извинения верующим, чьи чувства могли быть затронуты проведением данной акции. В пресс-службе уточнили, что система оповещения МЧС с трансляцией военных песен не запускалась в период призыва к молитве.

"Данное решение [о трансляции военных песен через систему оповещения] было принято для поддержания морального духа граждан республики, находящихся в режиме самоизоляции в связи с распространением коронавирусной инфекции в такой знаменательный день", - добавили в пресс-службе МЧС Дагестана.

В муфтияте Дагестана отметили, что использование рупоров на мечетях не было согласовано с представителями духовенства. "Песни звучали из рупоров МЧС республики, которые были установлены на минаретах по просьбе министерства с целью оповещения о чрезвычайных ситуациях ради блага населения", - говорится в сообщении муфтията.

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