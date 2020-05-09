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75-летие Победы

"Бессмертный полк" прошел в Волгограде в формате автопробега

В составе автоколонны проехали более 20 автомобилей с портретами полководцев Сталинградской битвы и 127 Героев Советского Союза, сражавшихся в регионе

ВОЛГОГРАД, 9 мая. /ТАСС/. Власти Волгоградской области совместно с городским Советом ветеранов из-за эпидемиологической ситуации провели в День Победы акцию "Бессмертный полк" не как массовое шествие, а в формате автопробега.

Автоколонна из более чем 20 автомобилей с портретами полководцев Сталинградской битвы и 127 Героев Советского Союза, которые сражались на этой земле, проехала по маршруту, по которому в прошлом году шествовал "Бессмертный полк" - от площади Ленина по главному проспекту до подножия Мамаева кургана.

© Игорь Каленич/ТАСС

В колонне - военные "полуторки", мотоциклы, ретро-автомобили марки ГАЗ, УАЗ, даже американский Willys, на платформах военных тягачей - танк Т-34 и легендарная "Катюша". На бортах машин военных Камазов размещены списки всех войсковых соединений и частей, которые принимали участие в Сталинградской битве. За рулем одного из УАЗов - губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в военной форме времен Великой Отечественной войны.

"Очень здорово, что организован такой "Бессмертный полк" на колесах. Главное - чтобы наша молодежь помнила и знала подвиги своих дедов и прадедов, тех, кто отдали свои жизни и тех, кто дожил до 75-летия Великой Победы", - сказал ТАСС председатель Совета ветеранов войны и труда Волгограда Александр Струков.

Завершится празднование Дня Победы в Волгограде артиллерийским салютом и фейерверком. По данным мэрии города, в каждом из восьми районов Волгограда будет организовано по два фейерверка, чтобы жители могли их увидеть из окон и с балконов своих домов.

 

Теги
РоссияВолгоградская область75-летие Победы
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