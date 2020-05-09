В Чечне нуждающимся во время пандемии раздадут дополнительно 300 млн рублей

ГРОЗНЫЙ, 9 мая. /ТАСС/. Малоимущие жители Чеченской Республики, находящиеся в самоизоляции из-за пандемии коронавируса, в ближайшие дни получат от регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова материальную помощь в общей сложности на 300 млн рублей, сообщил журналистам в субботу глава республики Рамзан Кадыров.

"Мы более 400 тыс. наборов продуктов питания раздали и более 400 млн рублей раздали. В ближайшие десять дней еще около 300 млн рублей раздадим малоимущим и нуждающимся. Это наша обязанность, мы должны в трудное время поддержать население", - сказал Кадыров.

Кроме того, по его словам, в период пандемии жителям республики были безвозмездно переданы семена овощных культур для личных подсобных хозяйств. "Засеяли за 100 тыс. огородов - раздали семена, это тоже небольшая помощь", - пояснил глава региона.

Он также заверил, что в настоящее время в республике нет недостатка в средствах борьбы с коронавирусной инфекцией, в лечебных учреждениях развернуто необходимое количество инфекционных коек, нет дефицита кадров, достаточно медикаментов и продовольствия.

В Чечне зарегистрировано 733 случая заражения коронавирусной инфекцией, 369 человека уже выздоровели, восемь умерли. С марта в республике действует режим самоизоляции, жителям запрещено выходить на улицу без необходимости. Все рестораны, кафе, развлекательные центры и магазины, кроме магазинов с товарами первой необходимости, закрыты. Ужесточен контроль на границах региона.