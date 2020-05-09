{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Чечне нуждающимся во время пандемии раздадут дополнительно 300 млн рублей

Как сообщил глава республики Рамзан Кадыров, жителям, в частности, уже были безвозмездно переданы семена овощных культур для личных подсобных хозяйств

ГРОЗНЫЙ, 9 мая. /ТАСС/. Малоимущие жители Чеченской Республики, находящиеся в самоизоляции из-за пандемии коронавируса, в ближайшие дни получат от регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова материальную помощь в общей сложности на 300 млн рублей, сообщил журналистам в субботу глава республики Рамзан Кадыров.

"Мы более 400 тыс. наборов продуктов питания раздали и более 400 млн рублей раздали. В ближайшие десять дней еще около 300 млн рублей раздадим малоимущим и нуждающимся. Это наша обязанность, мы должны в трудное время поддержать население", - сказал Кадыров.

Кроме того, по его словам, в период пандемии жителям республики были безвозмездно переданы семена овощных культур для личных подсобных хозяйств. "Засеяли за 100 тыс. огородов - раздали семена, это тоже небольшая помощь", - пояснил глава региона.

Он также заверил, что в настоящее время в республике нет недостатка в средствах борьбы с коронавирусной инфекцией, в лечебных учреждениях развернуто необходимое количество инфекционных коек, нет дефицита кадров, достаточно медикаментов и продовольствия.

В Чечне зарегистрировано 733 случая заражения коронавирусной инфекцией, 369 человека уже выздоровели, восемь умерли. С марта в республике действует режим самоизоляции, жителям запрещено выходить на улицу без необходимости. Все рестораны, кафе, развлекательные центры и магазины, кроме магазинов с товарами первой необходимости, закрыты. Ужесточен контроль на границах региона.

Теги
Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияСеверный КавказСКФОЧечняПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
В Башкирии объяснили появление флага Франции на воздушном параде в Уфе
Пилотажная группа не стремилась изобразить французский флаг с помощью цветного дыма, а смешала триколор по заранее подготовленной программе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС