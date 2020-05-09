Жители Ставрополья одновременно исполнили песню "День Победы"

СТАВРОПОЛЬ, 9 мая. /ТАСС/. Жители Ставропольского края почтили минутой молчания память погибших в годы Великой Отечественной войны, а затем все вместе исполнили песню "День Победы". По данным краевого правительства, к акции присоединились жители всех территорий Ставрополья.
В городе Ставрополе к акции присоединились жильцы многоквартирных домов. Во дворе дома одного из самых густонаселенных микрорайонов концертная бригада устроила концерт, импровизированной сценой для которого стала спортивная площадка. Ансамбль "45-я параллель" исполнил для жильцов окрестных домов песни о Великой Отечественной войны. После минуты молчания вместе с артистами жители домов исполнили "День Победы".
В курортном Железноводске активисты дома по улице Октябрьской обратились в администрацию с инициативой об участии в акции. По указанному адресу выехала "фронтовая бригада" с музыкальным оборудованием, песню вместе исполнили более 500 жителей многоквартирного дома. Жители города Зеленокумска на Ставрополье ежегодно собирались вместе 9 мая на праздничных мероприятиях, в режиме самоизоляции жители нескольких пятиэтажных домов решили не отступать от традиции, но соблюдать дистанцию.
"Ежегодно у нас выступали фронтовые бригады, организовывались концерты, все ждут этого праздника, привыкли, что День Победы отмечают вместе. В своем доме я организовала жителей, присоединились и жильцы дома напротив, вместе исполнили песню "День Победы". Дома накануне праздника мы украсили флагами, воздушными шарами", - рассказала ТАСС директор Зеленокумского городского социально-культурного объединения Наталья Ткаченко.
В городе Ставрополе 9 мая также проходила акция "На волне Победы". В разных микрорайонах города фронтовые бригады исполняли песни военных лет. Концерты организовали также участники краевого вокального шоу "У меня есть голос", которые исполняли песни для ветеранов и жителей во дворах многоквартирных домов. Кроме того, в течение дня станции оповещения в городе транслировали сводки Советского информбюро, звучавшие по радио 9 мая 1945 года.
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Песня Давида Тухманова «День Победы». Поют солисты Камерного ансамбля «Элегия» и ансамбля «45 параллель» Евгений Боридько и Иван Сердюк. @akkord_st@komitet_26 @stavadm1777 @nataliaapriamova @nikolay.golovin @45parallel_music @elegiya.2020 @ivan_serdyuk_singer @evgenyboridko