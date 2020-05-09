Жители Ставрополья одновременно исполнили песню "День Победы"

СТАВРОПОЛЬ, 9 мая. /ТАСС/. Жители Ставропольского края почтили минутой молчания память погибших в годы Великой Отечественной войны, а затем все вместе исполнили песню "День Победы". По данным краевого правительства, к акции присоединились жители всех территорий Ставрополья.

В городе Ставрополе к акции присоединились жильцы многоквартирных домов. Во дворе дома одного из самых густонаселенных микрорайонов концертная бригада устроила концерт, импровизированной сценой для которого стала спортивная площадка. Ансамбль "45-я параллель" исполнил для жильцов окрестных домов песни о Великой Отечественной войны. После минуты молчания вместе с артистами жители домов исполнили "День Победы".