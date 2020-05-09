{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Дежурные детсады и группы могут открыться в Карелии с 26 мая

По последним данным оперштаба, в регионе выявлено 148 случаев заражения коронавирусом

ПЕТРОЗАВОДСК, 9 мая. /ТАСС/. Открыть дежурные детсады или группы планируется в Карелии с 26 мая, сообщили в субботу в пресс-службе правительства республики.

"С 26 мая планируется начало работы дежурных групп или дежурных детских садов", - говорится в сообщении.

Сейчас функционирование всех дошкольных учреждений приостановлено из-за пандемии. С 12 мая, помимо ранее анонсированного разрешения для тех, кто проживает вместе, гулять и заниматься спортом на улице, начать работать смогут индивидуальные предприниматели в сфере дополнительного образования.

В Карелии, по последним данным оперштаба, выявлено 148 случаев новой инфекции, прирост за сутки составил 20 человек. Из них 10 - это контактировавшие с заболевшими сотрудниками фельдшерской службы. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 198 676 случаев заражения, выздоровели 31 916 человек, умерли 1 827. Коэффициент распространения инфекции в стране составляет 1,06. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияКарелияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
75-летие Победы
Жители регионов Поволжья исполнили вальсы и песни военных лет в День Победы
К всероссийской акции "Поем двором" также присоединились сотрудники МЧС в Казани и Набережных Челнах
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС