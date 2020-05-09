Дежурные детсады и группы могут открыться в Карелии с 26 мая

ПЕТРОЗАВОДСК, 9 мая. /ТАСС/. Открыть дежурные детсады или группы планируется в Карелии с 26 мая, сообщили в субботу в пресс-службе правительства республики.

"С 26 мая планируется начало работы дежурных групп или дежурных детских садов", - говорится в сообщении.

Сейчас функционирование всех дошкольных учреждений приостановлено из-за пандемии. С 12 мая, помимо ранее анонсированного разрешения для тех, кто проживает вместе, гулять и заниматься спортом на улице, начать работать смогут индивидуальные предприниматели в сфере дополнительного образования.

В Карелии, по последним данным оперштаба, выявлено 148 случаев новой инфекции, прирост за сутки составил 20 человек. Из них 10 - это контактировавшие с заболевшими сотрудниками фельдшерской службы. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 198 676 случаев заражения, выздоровели 31 916 человек, умерли 1 827. Коэффициент распространения инфекции в стране составляет 1,06. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.