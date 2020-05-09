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75-летие Победы

Жители Петербурга и области принимают участие в онлайн-акции "Бессмертный полк"

В городе также проходит акция "Лента памяти", любой житель может рассказать историю своих родственников-фронтовиков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая. /ТАСС/. Всероссийская акция памяти "Бессмертный полк", которая давно стала неотъемлемой частью празднования Дня Победы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в этом году из-за распространения в городе коронавируса и большого количества заразившихся была перенесена в дистанционный и онлайн форматы. Однако, несмотря на самоизоляцию, жители города и области активно участвуют в праздничных мероприятиях: рассказывают о своих родственниках в интернете, развесили флаги, георгиевские ленточки и фотографии родственников-фронтовиков в окнах домов и на страницах соцсетей.

Шествие в интернете

"Бессмертный полк" в условиях запрета на массовые мероприятия в Санкт-Петербурге успешно переместился в интернет, сообщили ТАСС руководители акции. Прямая трансляция шествия стартовала на сайтах и страницах сообщества в соцсетях, затем акцию подхватили телеканалы, паблики, онлайн-кинотеатры и сами участники.

"Люди размещают информацию не только на сайте проекта, они делятся фотографиями в своих соцсетях, рассказывают истории о родственниках-участниках войны, читают стихи, поют песни. Это правильно, что акция проходит неформально, что наши жители сами понимают значимость акции, и юные и пожилые участники", - сказал замруководителя регионального штаба "Бессмертного полка" РФ в Санкт-Петербурге Юрий Лелюх.

Параллельно с "Бессмертным полком" в онлайн-формате проходит еще ряд праздничных акций. Например, "Лента памяти", где любой житель Петербурга может рассказать историю своих родственников-фронтовиков.

"Активность колоссальная, за 1,5 дня ведения акции нашу трансляцию посмотрели более 20 тыс. человек, а позвонили рассказать свои истории - более 10 тыс. Настроения разные - кто-то вспоминает со слезами на глазах своих родственников, другие говорят, что они гордятся своими предками, благодарят их за вклад в Победу", - сообщил на телеканале "Санкт-Петербург" ведущий проекта Антон Захарьин.

Работу различных онлайн-площадок Дня Победы обеспечивают волонтеры, в первую очень они помогают участникам акций правильно разместить свои памятные истории.

"Я помогаю моделировать "Бессмертный полк", принял участие в акции "Георгиевская ленточка" онлайн. Для меня очень дороги и близки дни памяти. Мой прадед Георгий Грехов воевал на Ораниенбаумском плацдарме, и я считаю своим долгом отдавать дань памяти героям, которые сражались за Ленинград и Кронштадт, потому что это непосредственно касается моей семьи", - рассказал ТАСС член районного штаба "Волонтеры победы" в Кронштадте Роман Федонин.

Культурная онлайн-программа

Многие учреждения культуры Санкт-Петербурга подготовили обширную онлайн-программу праздничных концертов и военных постановок. В частности, художественный руководитель камерного музыкального театра "Санкт-Петербург Опера" Юрий Александров подготовил к юбилею Победы спектакль "Молодая гвардия".

"Мы сыграем для вас спектакль, который очень ценим и считаем, что он сейчас необходим нашей молодой публике. Потому что 75 лет Победы - это не только прошлое, это наше будущее. Наш жанр очень обобщен, мы чаще играем королей, принцев, но этот [спектакль] о наших современниках, которые отдали жизнь, самое дорогое что у него есть, за свою Родину", - сказал он.

Власти Петербурга отмечают, что "Бессмертный полк" обязательно повторно пройдет на улицах города как только снизится угроза коронавируса, а пока рекомендуют всем желающим дистанционно участвовать в шествии. "Миллионы людей загружают фотографии, это движение стало по настоящему всенародным. И весь мир увидит фотографии наших родных, участников войны, защиты Ленинграда и узнает их имена", - сообщил на своей странице в соцсетях губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"Бессмертный полк" в домах и на улицах

В условиях самоизоляции жители Ленинградской области и Санкт-Петербурга стараются преобразить свои дома в духе праздника. Так, уже более 50 тыс. флагов России и СССР разместили жители различных районов области у себя дома и поделились этим в интернете в рамках акции #ФлагПобеды. В многоэтажках Петербурга открывают окна и включают музыку военных лет. Жители расклеивают в окнах своих квартир фотографии родственников, которые участвовали в войне.

Во Всеволожском районе Ленинградской области отдельные прохожие на улицах своим внешним видом выражают причастность к Дню Победы: на груди у них приколота георгиевская лента, в руках несколько алых гвоздик. Общая тематическая вовлеченность в празднование 9 мая характерна, например, и для работников супермаркетов: многие из них надели атрибуты военной эпохи, кители или пилотки. В торговых залах вместо привычной легкой музыки звучат песни и стихи военных лет.

"В детстве День Победы был большим праздником для папы, для мамы и для всех родственников и вообще у нас была очень дружная семья. Когда наступало 9 мая у кого-то из родственников собирались, накрывали столы. В основном это было застолье, за которым поминали и было кого поминать и пели песни. Мы должны знать и помнить наших героев", - вспоминает на своей странице в Instagram губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В центре Санкт-Петербурга на Невском проспекте в День Победы многие водители решили украсить свои машины и мотоциклы флагами России и СССР, а также изображениями знамени Победы. Свое движение водители сопровождают громкой музыкой и песнями военных лет.

Юбилей Дня Победы в Кронштадте - городе воинской славы, жители отмечают по особенному - театрализованными представлениями, организованными прямо во дворах. "В течение дня "полуторка" (автомобиль ГАЗ) создает атмосферу праздника Дня Победы во дворах домов ветеранов Великой Отечественной войны. Выступления "фронтовой бригады" в составе артистов районного Дворца культуры кронштадтцы смотрят из окон своих домов", - сообщили ТАСС в пресс-службе района.

Кроме того, в Кронштадте поздно вечером пройдет акция "Фонарики победы", участники которой смогут поставить на подоконник горящую свечу или зажечь фонарик, в том числе на телефоне, в память о тех, кто сражался с фашизмом.

День Победы празднуют в больницах врачи и пациенты

Медицинские учреждения Санкт-Петербурга, несмотря на тяжелую ситуацию с коронавирусом в городе и относительно большим количеством заразившихся, не остаются в стороне от празднования Дня Победы. Например, в преддверии 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне врачи Клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина организовали своеобразную галерею в стенах учреждения с фотографиями родственников - участников и ветеранов войны, сообщается на странице больницы в соцсетях.

"Сотрудники больницы хранят в своих сердцах память о подвиге нашего народа. Эта память помогает нам и сегодня жить и бороться", - говорится в сообщении больницы.

В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга сообщили, что в Мариинской больнице, где врачи также лечат пациентов с коронавирусом, школьники решили поздравить больных ветеранов.

"Незадолго до 9 мая ученики Школы №207 своими руками сделали открытки для ветеранов и блокадников, чтобы поздравить их с Днем Победы в Великой Отечественной войне. И вот этот день настал! Медицинские работники в защитных костюмах передали их каждому пожилому пациенту", - рассказали в ведомстве.

Теги
Беглов, Александр ДмитриевичДрозденко, Александр ЮрьевичРоссияСанкт-ПетербургЛенинградская область75-летие Победы
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