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75-летие Победы

В Нью-Йорке почти 400 ветеранов войны и детей войны получили подарки от соотечественников

В акции вручения подарков и цветов приняли участие около 30 волонтеров
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© Общество "Русская молодежь Америки"

НЬЮ-ЙОРК, 9 мая. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Почти 400 ветеранов Великой Отечественной войны, блокадников, детей войны и работников тыла, проживающие в Нью-Йорке, получили праздничные подарки и поздравления от соотечественников, сообщила 9 мая вице-президент общества "Русская молодежь Америки" Марина Иванникова.

"Мы поздравили около 400 ветеранов и детей войны, каждому под запись песни "Весна 45-го года" вручали подарки, сувениры и цветы, - сказала она в беседе с корреспондентом ТАСС. - Дети ансамбля "Калейдоскоп" танцевали для ветеранов военный вальс, а они нам рассказывали свои истории, вспоминали военные годы. Поэтому мы считаем, что у нас в Нью-Йорке проходит не только виртуальный "Бессмертный полк", но существует и самый настоящий, живой "полк". Дело в том, что около 150 нью-йоркских ветеранов непосредственно принимали участие в боевых действиях, их возраст - от 94 до 102 лет, причем подавляющее большинство из них находится в светлом уме и твердой памяти, прекрасно помнят годы войны и в ответ поздравляли волонтеров с великой Победой, готовы были выпить с ними и чай, и фронтовые 100 грамм".

В акции вручения подарков и цветов приняли участие около 30 волонтеров. "Это не только представители "Русской молодежи Америки", - заметила Иванникова, - но и просто наши соотечественники, которые услышали о том, что мы готовимся вручать подарки, сами покупали от себя шампанское, цветы и шли поздравлять ветеранов. Например, один парень из Ростова, узнав, что наш ветеран переехал из Нью-Йорка совсем в другой штат, сел рано утром за руль и к вечеру доставил подарок по назначению".

Песни и танцы на дистанции

Подарки представляли собой праздничные наборы, в которые входили мед, мягкие конфеты, вафли, пряники, торт, а ветераны боевых действий получили еще и по баночке красной икры. "Все ветераны были очень доброжелательные, разговорчивые, пели с нами и даже танцевали, хотя и с соблюдением социальной дистанции", - заметила Иванникова.

Через представителей организации "Русско-американский общественный центр" юбилейные медали в честь 75-летия Победы получили ветераны войны штата Флорида. Как сказала ТАСС ее региональный директор Татьяна Дикая, вместе с медалями ветеранам вручили от соотечественников штата сладкие подарки и детские рисунки.

"Около 50 детишек нарисовали праздничные открытки, которые мы дарили ветеранам вместе с медалями, конфетами, продуктами питания и медицинскими масками, - пояснила Татьяна Дикая. - Около десяти человек - волонтеров приняли участие в акции в преддверии Дня Победы, все наши ветераны боевых действий, проживающие в разных городах Флориды, получили медали и поздравления".

Ранее сотрудники генконсульства РФ в Нью-Йорке вручили 125 юбилейных медалей ветеранам войны, проживающим в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Коннектикут и Мичиган. Юбилейные медали были переданы и активистам Массачусетской ассоциации ветеранов Второй мировой войны - выходцев из СССР. Торжественная церемония вручения медалей 80 членам ассоциации будет организована сразу после отмены санитарных ограничений в связи с пандемией. Генконсульство РФ в Нью-Йорке сообщило, что медали и удостоверения к ним уже переданы активистам Американской ассоциации инвалидов и ветеранов Второй мировой войны из бывшего СССР, Чикагской ассоциации Второй мировой войны, объединяющей ветеранов из республик бывшего СССР, Обществу блокадников Ленинграда в Нью-Йорке.

Теги
СШАРоссия75-летие Победы
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75-летие Победы
В США стартовала онлайн-акция "Бессмертный полк"
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