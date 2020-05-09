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75-летие Победы

Впервые в истории Петербурга фейерверк будет дан в Московском парке Победы

Он произойдет одновременно с артиллерийским салютом у стен Петропавловской крепости

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая. /ТАСС/. Праздничный фейерверк в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне будет дан в Московском парке Победы на юге Петербурга, а не в центре города. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе администрации губернатора.

"Правительство Санкт-Петербурга поддержало просьбу ветеранов не прерывать традицию праздничного фейерверка 9 Мая. Но впервые огнями будет расцвечено небо не над Невой, а над Московским парком Победы", - сказано в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе отметили, что такое решение было принято из-за эпидемической ситуации, ради здоровья и жизни горожан, чтобы они не нарушали режим самоизоляции. В этот раз фейерверк произойдет одновременно с артиллерийским салютом у стен Петропавловской крепости. Петербуржцы увидели фейерверк в прямом эфире по городским каналам в 22:00 мск.

Московский Парк Победы - памятное место для ленинградцев-петербуржцев. В годы войны там находился бывший кирпичный завод, который в блокаду функционировал как крематорий. На территории парка есть мемориальная зона с памятниками военных лет.

В День Победы в прошлом году артиллеристы Западного военного округа применили более 50 видов фейерверочных изделий "Рубин", "Ассоль", "Фиалка", "Вега", "Татьянин день", "Браслет". Всего небо над Петербургом тогда украсили огни более 1,5 тыс. фейерверков.

Теги
РоссияСанкт-Петербург75-летие Победы
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