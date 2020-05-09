Впервые в истории Петербурга фейерверк будет дан в Московском парке Победы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая. /ТАСС/. Праздничный фейерверк в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне будет дан в Московском парке Победы на юге Петербурга, а не в центре города. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе администрации губернатора.

"Правительство Санкт-Петербурга поддержало просьбу ветеранов не прерывать традицию праздничного фейерверка 9 Мая. Но впервые огнями будет расцвечено небо не над Невой, а над Московским парком Победы", - сказано в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе отметили, что такое решение было принято из-за эпидемической ситуации, ради здоровья и жизни горожан, чтобы они не нарушали режим самоизоляции. В этот раз фейерверк произойдет одновременно с артиллерийским салютом у стен Петропавловской крепости. Петербуржцы увидели фейерверк в прямом эфире по городским каналам в 22:00 мск.

Московский Парк Победы - памятное место для ленинградцев-петербуржцев. В годы войны там находился бывший кирпичный завод, который в блокаду функционировал как крематорий. На территории парка есть мемориальная зона с памятниками военных лет.

В День Победы в прошлом году артиллеристы Западного военного округа применили более 50 видов фейерверочных изделий "Рубин", "Ассоль", "Фиалка", "Вега", "Татьянин день", "Браслет". Всего небо над Петербургом тогда украсили огни более 1,5 тыс. фейерверков.