{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

Артиллеристы ЮВО запустили праздничные салюты в честь Дня Победы в 12 городах Юга России

Было проведено более 3 тыс. фейерверочных и около 1,5 тыс. холостых артиллерийских выстрелов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 мая. /ТАСС/. Праздничные салюты в 12 городах Юга России запустили артиллеристы Южного военного округа (ЮВО) в день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе ЮВО.

"9 мая в ознаменование 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне салютные расчеты артиллерийских подразделений ЮВО провели более 3 тыс. фейерверочных и около 1,5 тыс. холостых артиллерийских выстрелов", - говорится в сообщении.

Праздничные салюты прошли в Ростове-на-Дону, Волгограде, Каспийске, Новороссийское, Краснодаре, Владикавказе, Ставрополе, Севастополе, Керчи, Грозном, Астрахани, Ейске.

Жители городов смогли увидеть девять видов праздничных салютов - "Ассоль", "Ассоль-хамелеон", "Подсолнух", "Волна-3", "Вега-1, 2, 4" различных модификаций, представленных в семи цветовых гаммах.

Всего в ЮВО для проведения салютов привлечено более 350 военнослужащих, задействовано около 90 единиц орудий различного типа, в том числе 122-мм гаубицы Д-30, 76-мм дивизионные пушки ЗИС-3, салютные пусковые установки 2А30, 2А30М, 2А85, 105 и 125-мм фейерверочные комплексы "Радуга".

Праздничный салют в Ростове-на-Дону проведен на левом берегу реки Дон возле футбольного стадиона "Ростов Арена", где были задействованы расчеты 120-мм гаубиц Д-30, обеспечивающих звуковой эффект, и две современные фейерверочные установки 2А-85 "Созвездие" на базе автомобиля КамАЗ.

Теги
Россия75-летие Победы
Реклама на ТАСС
75-летие Победы
Жители регионов Поволжья исполнили вальсы и песни военных лет в День Победы
К всероссийской акции "Поем двором" также присоединились сотрудники МЧС в Казани и Набережных Челнах
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС