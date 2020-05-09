Артиллеристы ЮВО запустили праздничные салюты в честь Дня Победы в 12 городах Юга России

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 мая. /ТАСС/. Праздничные салюты в 12 городах Юга России запустили артиллеристы Южного военного округа (ЮВО) в день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе ЮВО.

"9 мая в ознаменование 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне салютные расчеты артиллерийских подразделений ЮВО провели более 3 тыс. фейерверочных и около 1,5 тыс. холостых артиллерийских выстрелов", - говорится в сообщении.

Праздничные салюты прошли в Ростове-на-Дону, Волгограде, Каспийске, Новороссийское, Краснодаре, Владикавказе, Ставрополе, Севастополе, Керчи, Грозном, Астрахани, Ейске.

Жители городов смогли увидеть девять видов праздничных салютов - "Ассоль", "Ассоль-хамелеон", "Подсолнух", "Волна-3", "Вега-1, 2, 4" различных модификаций, представленных в семи цветовых гаммах.

Всего в ЮВО для проведения салютов привлечено более 350 военнослужащих, задействовано около 90 единиц орудий различного типа, в том числе 122-мм гаубицы Д-30, 76-мм дивизионные пушки ЗИС-3, салютные пусковые установки 2А30, 2А30М, 2А85, 105 и 125-мм фейерверочные комплексы "Радуга".

Праздничный салют в Ростове-на-Дону проведен на левом берегу реки Дон возле футбольного стадиона "Ростов Арена", где были задействованы расчеты 120-мм гаубиц Д-30, обеспечивающих звуковой эффект, и две современные фейерверочные установки 2А-85 "Созвездие" на базе автомобиля КамАЗ.