Первый выстрел салюта в честь юбилея Победы в Петербурге сделал ветеран войны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая. /ТАСС/. Первый выстрел салюта из 30 залпов, который в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне дали артиллеристы Западного военного округа (ЗВО) с пляжа Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге, произвел ветеран войны и обороны Ленинграда Борис Петров. Позднее к салюту присоединился залп фейерверков, произведенный военными из Московского парка Победы, сообщили в пресс-службе ЗВО.

В Санкт-Петербурге кроме салюта должен был традиционно пройти масштабный фейерверк в небе над Невой. Однако в этом году из-за пандемии место запуска было изменено на Московский парк Победы, сообщили в пресс-службе ЗВО. При этом новое место пуска не разглашалось до последнего момента, чтобы избежать большого скопления людей.

Салют Победы

Первый памятный артиллерийский салют состоялся в Москве 5 августа 1943 г. в честь освобождения советскими войсками от немецких оккупантов городов Орел и Белгород. В столице было произведено 12 артиллерийских залпов холостыми зарядами из 124 орудий.

Позднее были установлены три категории салютов по количеству залпов и орудий - в зависимости от масштаба военных достижений. Первая степень - в ознаменование особо выдающихся событий, например, освобождения столиц республик СССР. Единственным исключением стал салют 1-й степени в Ленинграде 27 января 1944 года в честь полного снятия блокады города.

В послевоенные годы в СССР ежегодно 9 мая в 21:00 по местному времени (позднее - в 22:00) производился салют из 30 (в 1956-1964 гг. - 20) артиллерийских залпов. В Российской Федерации для салютов Москвы и Санкт-Петербурга установлена норма в 900 холостых выстрелов на салют, для других городов - 540.

В этот раз, как ранее сообщили в ЗВО, в День Победы звучат праздничные артиллерийские салюты в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Калининграде, Туле и Смоленске. Расчеты дают по 30 залпов.

О ветеране

Борис Петров ушел на фронт добровольцем 5 июля 1941 года, ему было 18 лет. В 1941 и 1942 годах участвовал в боях под Ленинградом, участвовал в обороне Пушкина, Колпина, Отрадного. В ноябре 1941 года получил первое ранение при попытке прорыва блокады. Второе ранение Петров получил в августе 1942 года. После этого полгода лежал в госпитале, после восстановления в 1944 году воевал в Венгрии, Украине, Чехословакии и Австрии.

Петров закончил войну в Австрии. Затем в составе 2-й десантной дивизии совершил марш на Украину, где служил до 1946 года. Ветеран был дважды награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени, медалями "За боевые заслуги", "За Победу над Германией", "За оборону Ленинграда" и получил звание лейтенанта. Участвовал в освобождении Братиславы, за что ему вручили медаль президента Словакии. Всего он ранен 4 раза. Последний раз - при штурме Братиславы.

Юбилей Победы в Петербурге

В Санкт-Петербурге праздничные мероприятия 9 мая прошли в режиме самоизоляции жителей из-за пандемии коронавируса. Поэтому власти и крупнейшие телеканалы провели онлайн-трансляции всех крупных торжественных мероприятий, концертов, спектаклей и фильмов.

Утром над городом состоялся торжественный пролет боевой авиации. Также в День Победы на военных кораблях в акватории Невы прошло торжественное построение экипажей, подъем флага России, Военно-морского флота и копии Знамени Победы. В праздновании был задействован крейсер "Аврора", на борту которого военный оркестр исполнил песни времен Великой Отечественной войны.

В полдень традиционный полуденный залп из орудия в Нарышкином бастионе Петропавловской крепости в честь 75-й годовщины Победы дал ветеран, старейший военный гидрограф РФ капитан 1-го ранга Виктор Сторожицкий.

Канал "Санкт-Петербург" провел телемост "Марафон Памяти" в рамках межрегиональной художественной акции "Кабель жизни", посвященной 75-летию Победы. Акция объединила вокруг истории прорыва энергетической блокады Ленинграда современный Санкт-Петербург, Волхов, Кобону и Новую Ладогу.

Днем в Санкт-Петербурге прошла Всероссийская акция "Бессмертный полк" в формате онлайн-трансляции, участие в ней приняли все желающие. В рамках акции жители города тематически преобразили свои дома, вывесив флаги, Георгиевские ленты и фотографии родственников-фронтовиков в окнах домов и разместив на страницах соцсетей.

Вечером Государственная филармония для детей и юношества показала на своем сайте Музыкально-драматический спектакль "Дети войны и победы", основанный на записях дневников детей блокадного Ленинграда. Параллельно на сайте учреждения для зрителей был дан гала концерт песен военных лет. Свой праздничный концерт в юбилейный вечер организовал и симфонический оркестр Ленинградской области "Таврический". Для слушателей исполнили композиции довоенных лет, фронтовые песни и произведения послевоенной эпохи. Концерт прошел на различных онлайн-площадках.