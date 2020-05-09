{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

Первый выстрел салюта в честь юбилея Победы в Петербурге сделал ветеран войны

Его выстрел состоял из 30 залпов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая. /ТАСС/. Первый выстрел салюта из 30 залпов, который в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне дали артиллеристы Западного военного округа (ЗВО) с пляжа Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге, произвел ветеран войны и обороны Ленинграда Борис Петров. Позднее к салюту присоединился залп фейерверков, произведенный военными из Московского парка Победы, сообщили в пресс-службе ЗВО.

В Санкт-Петербурге кроме салюта должен был традиционно пройти масштабный фейерверк в небе над Невой. Однако в этом году из-за пандемии место запуска было изменено на Московский парк Победы, сообщили в пресс-службе ЗВО. При этом новое место пуска не разглашалось до последнего момента, чтобы избежать большого скопления людей.

Салют Победы

Первый памятный артиллерийский салют состоялся в Москве 5 августа 1943 г. в честь освобождения советскими войсками от немецких оккупантов городов Орел и Белгород. В столице было произведено 12 артиллерийских залпов холостыми зарядами из 124 орудий.

Позднее были установлены три категории салютов по количеству залпов и орудий - в зависимости от масштаба военных достижений. Первая степень - в ознаменование особо выдающихся событий, например, освобождения столиц республик СССР. Единственным исключением стал салют 1-й степени в Ленинграде 27 января 1944 года в честь полного снятия блокады города.

В послевоенные годы в СССР ежегодно 9 мая в 21:00 по местному времени (позднее - в 22:00) производился салют из 30 (в 1956-1964 гг. - 20) артиллерийских залпов. В Российской Федерации для салютов Москвы и Санкт-Петербурга установлена норма в 900 холостых выстрелов на салют, для других городов - 540.

В этот раз, как ранее сообщили в ЗВО, в День Победы звучат праздничные артиллерийские салюты в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Калининграде, Туле и Смоленске. Расчеты дают по 30 залпов.

О ветеране

Борис Петров ушел на фронт добровольцем 5 июля 1941 года, ему было 18 лет. В 1941 и 1942 годах участвовал в боях под Ленинградом, участвовал в обороне Пушкина, Колпина, Отрадного. В ноябре 1941 года получил первое ранение при попытке прорыва блокады. Второе ранение Петров получил в августе 1942 года. После этого полгода лежал в госпитале, после восстановления в 1944 году воевал в Венгрии, Украине, Чехословакии и Австрии.

Петров закончил войну в Австрии. Затем в составе 2-й десантной дивизии совершил марш на Украину, где служил до 1946 года. Ветеран был дважды награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени, медалями "За боевые заслуги", "За Победу над Германией", "За оборону Ленинграда" и получил звание лейтенанта. Участвовал в освобождении Братиславы, за что ему вручили медаль президента Словакии. Всего он ранен 4 раза. Последний раз - при штурме Братиславы.

Юбилей Победы в Петербурге

В Санкт-Петербурге праздничные мероприятия 9 мая прошли в режиме самоизоляции жителей из-за пандемии коронавируса. Поэтому власти и крупнейшие телеканалы провели онлайн-трансляции всех крупных торжественных мероприятий, концертов, спектаклей и фильмов.

Утром над городом состоялся торжественный пролет боевой авиации. Также в День Победы на военных кораблях в акватории Невы прошло торжественное построение экипажей, подъем флага России, Военно-морского флота и копии Знамени Победы. В праздновании был задействован крейсер "Аврора", на борту которого военный оркестр исполнил песни времен Великой Отечественной войны.

В полдень традиционный полуденный залп из орудия в Нарышкином бастионе Петропавловской крепости в честь 75-й годовщины Победы дал ветеран, старейший военный гидрограф РФ капитан 1-го ранга Виктор Сторожицкий.

Канал "Санкт-Петербург" провел телемост "Марафон Памяти" в рамках межрегиональной художественной акции "Кабель жизни", посвященной 75-летию Победы. Акция объединила вокруг истории прорыва энергетической блокады Ленинграда современный Санкт-Петербург, Волхов, Кобону и Новую Ладогу.

Днем в Санкт-Петербурге прошла Всероссийская акция "Бессмертный полк" в формате онлайн-трансляции, участие в ней приняли все желающие. В рамках акции жители города тематически преобразили свои дома, вывесив флаги, Георгиевские ленты и фотографии родственников-фронтовиков в окнах домов и разместив на страницах соцсетей.

Вечером Государственная филармония для детей и юношества показала на своем сайте Музыкально-драматический спектакль "Дети войны и победы", основанный на записях дневников детей блокадного Ленинграда. Параллельно на сайте учреждения для зрителей был дан гала концерт песен военных лет. Свой праздничный концерт в юбилейный вечер организовал и симфонический оркестр Ленинградской области "Таврический". Для слушателей исполнили композиции довоенных лет, фронтовые песни и произведения послевоенной эпохи. Концерт прошел на различных онлайн-площадках.

Теги
РоссияСанкт-Петербург75-летие Победы
Реклама на ТАСС
75-летие Победы
Жители регионов Поволжья исполнили вальсы и песни военных лет в День Победы
К всероссийской акции "Поем двором" также присоединились сотрудники МЧС в Казани и Набережных Челнах
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС