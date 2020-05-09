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Вывозной спецрейс с россиянами прибыл в Петербург из Испании

В Пулково самолет покинули 37 пассажиров из Петербурга и Ленинградской области, остальные отправятся в Москву

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая. /ТАСС/. Рейс, организованный для вывоза из Испании граждан России, застрявших там из-за пандемии, прибыл в Санкт-Петербург, следует из данных онлайн-табло аэропорта Пулково.

"Прибыл", - значится в статусе рейса.

Согласно данным Flightradar24, рейс выполняет авиакомпания "Уральские авиалинии". Он должен был вылететь из аэропорта Аликанте в 15:20, однако задержался на час.

По информации пресс-службы администрации губернатора Санкт-Петербурга, в Пулково борт покинули 37 пассажиров из Петербурга и Ленинградской области, остальные отправятся в Москву. В аэропорту прибывших ожидает медосмотр, затем всем пассажирам выдадут предписание о необходимости соблюдения 14-дневного карантина по месту жительства.

"Вернувшихся на Родину россиян поздравят с Днем Победы и подарят Георгиевские ленточки. После всех необходимых процедур пассажиров рейса организованно развезут по домам. Те, у кого нет возможности изолироваться дома, смогут разместиться в специальном пансионате в Курортном районе", - говорится в сообщении пресс-службы, отмечается, что с начала апреля Петербург принял более 1,8 тыс. россиян, вернувшихся из разных стран.

В России зарегистрировано 198 676 случаев заражения, выздоровели 31 916 человек, умерли 1 827. Коэффициент распространения инфекции в стране составляет 1,06. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
ИспанияРоссияСанкт-ПетербургЛенинградская областьПандемия коронавируса нового типаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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