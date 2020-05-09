В США стартовала онлайн-акция "Бессмертный полк"

НЬЮ-ЙОРК, 9 мая. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Акция "Бессмертный полк" стартовала в США в режиме видеоконференции из-за ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. В ней принимают участие свыше 20 американских городов, а также представители дипломатических миссий ряда европейских стран и государств СНГ - России, Армении, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии.

"Очень радостно, что впервые в истории США акция "Бессмертный полк" единовременно проходит во всех американских городах, - обратился к участникам один из координаторов "Бессмертного полка", президент общества "Русская молодежь Америки" Игорь Кочан. - Здорово, что акция объединяет людей, позволяет вместе почтить память о родных и близких".

В ходе акции координаторы "Бессмертного полка" в разных городах одновременно возложат цветы к мемориалам, посвященным героям Второй мировой войны, почтут их память минутой молчания. Как предполагается, некоторые ветераны - как советские, так и американские - также подключатся к видеоконференции и обратятся к ее участникам с поздравлениями, выпьют с "однополчанами" фронтовые сто грамм.

В виртуальной акции "Бессмертный полк" в США принимают участие в том числе Нью-Йорк, Вашингтон (столичный округ Колумбия), Олбани (штат Нью-Йорк), Сан-Франциско и Лос-Анджелес (Калифорния), Чикаго (Иллинойс), Даллас и Остин (Техас), Денвер (Колорадо), Сиэтл (штат Вашингтон), Цинциннати (Огайо), Детройт (Мичиган), Юджин (Орегон), Чарльстон (Южная Каролина), Бостон (Массачусетс). Впервые к акции "Бессмертный полк в США" присоединились Гонолулу (Гавайи) и Мельбурн (Флорида).

В 2019 году в США в различных акциях, памятных шествиях и концертах, приуроченных ко Дню Победы, приняли участие свыше 10 тыс. человек. Впервые акция "Бессмертный полк" состоялась в Соединенных Штатах в 2015 году по инициативе общества "Русская молодежь Америки". Тогда она прошла в трех городах - Нью-Йорке, Сан-Франциско и Орландо (Флорида), собрав в общей сложности несколько сотен человек.