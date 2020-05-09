{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

Уличные художники нарисуют на стене дома в Архангельске портрет ветерана с ребенком

Готовая работа должна появиться 17-18 мая

ТАСС, 9 мая. Граффити с изображением ветерана Великой Отечественной войны, обнимающего правнука, появится на стене городского совета ветеранов в Архангельске. Проект поддержал врио губернатора региона Александр Цыбульский, выделив на работы из резервного фонда правительства области 1,1 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Граффити олицетворяет идею связи поколений, важность передачи исторической памяти от старшего поколения младшему <...> Поддержал молодежную инициативу и временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский. По его распоряжению на реализацию проекта из резервного фонда регионального правительства было выделено более 1,1 млн рублей", - говорится в сообщении.

Воплотят идею в жизнь команда художников проекта "Таврида" - Андрей Пиицын и Артём Хазанов. В доме, где появится граффити в высоту девяти этажей, также проживают шесть тружеников тыла и один узник концлагерей, они также одобрили украшение стены. "Необходимо еще будет установить подсветку, в этом вопросе мы вам окажем содействие. Зимой, когда на улицах довольно темно, такие рисунки будут радовать горожан", - передает пресс-служба слова Цыбульского.

Готовая работа должна появиться 17-18 мая в зависимости от погодных условий. В ближайшее время в Архангельске появится еще одно масштабное граффити: на стене здания Архангельского медицинского колледжа изобразят медсестру, уроженку Архангельска.

Теги
РоссияАрхангельская областьЦыбульский, Александр Витальевич75-летие Победы
Реклама на ТАСС
75-летие Победы
Жители регионов Поволжья исполнили вальсы и песни военных лет в День Победы
К всероссийской акции "Поем двором" также присоединились сотрудники МЧС в Казани и Набережных Челнах
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС