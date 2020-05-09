Уличные художники нарисуют на стене дома в Архангельске портрет ветерана с ребенком

ТАСС, 9 мая. Граффити с изображением ветерана Великой Отечественной войны, обнимающего правнука, появится на стене городского совета ветеранов в Архангельске. Проект поддержал врио губернатора региона Александр Цыбульский, выделив на работы из резервного фонда правительства области 1,1 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Граффити олицетворяет идею связи поколений, важность передачи исторической памяти от старшего поколения младшему <...> Поддержал молодежную инициативу и временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский. По его распоряжению на реализацию проекта из резервного фонда регионального правительства было выделено более 1,1 млн рублей", - говорится в сообщении.

Воплотят идею в жизнь команда художников проекта "Таврида" - Андрей Пиицын и Артём Хазанов. В доме, где появится граффити в высоту девяти этажей, также проживают шесть тружеников тыла и один узник концлагерей, они также одобрили украшение стены. "Необходимо еще будет установить подсветку, в этом вопросе мы вам окажем содействие. Зимой, когда на улицах довольно темно, такие рисунки будут радовать горожан", - передает пресс-служба слова Цыбульского.

Готовая работа должна появиться 17-18 мая в зависимости от погодных условий. В ближайшее время в Архангельске появится еще одно масштабное граффити: на стене здания Архангельского медицинского колледжа изобразят медсестру, уроженку Архангельска.