Память 40 ветеранов увековечили в поселке Шайма под Череповцом

ВОЛОГДА, 9 мая. /ТАСС/. "Стену памяти" с фотографиями 40 фронтовиков и тружеников тыла, которые после Великой Отечественной войны участвовали в строительстве закрытого военного городка Шайма в Череповецком районе Вологодской области, установили в этом поселке. Ее создали по инициативе местных жителей, говорится в сообщении пресс-службы Вологодского заксобрания.

"Я увидела, что в других деревнях люди создают "Стены памяти" для того, чтобы не забывать свою историю, и подумала, что было бы очень хорошо сделать такое и у нас", - привела пресс-служба слова жительницы Шаймы Анны Катиной.

За помощью в осуществлении этого проекта она обратилась на личный прием к председателю Вологодского заксобрания, секретарю регионального отделения "Единая Россия" Андрею Луценко. По словам жительницы, в поселке сохранились архивные документы с фотографиями людей, которые после войны строили поселок. Эти данные долгие годы лежали невостребованными. Луценко идею поддержал.

В ее реализации участвовало много людей, включая предпринимателей и местных жителей. Они организовали субботник на месте установки "Стены", призвали жителей поселка к обсуждению, как благоустроить памятное место. В итоге было решено установить цветочные клумбы в форме звезд и высадить пихты.

"Стена памяти" с 40 фотографиями установлена в центре Шаймы. Ранее в поселке располагалась воинская часть, сейчас там живет около 200 человек. "Жители поселка подходили и говорили, что сделали большое и нужное дело. Не всех изображенных на фотографиях ветеранов люди узнавали. Я рассказывала. Так что "Стена памяти" очень нужна! Теперь своих земляков люди будут помнить. Будут помнить и дети, и взрослые", - сказала Катина. Торжественное открытие "Стены памяти" из-за объявленного режима самоизоляции перенесено на более поздний срок.